Por qué Verstappen y Hamilton no fueron investigados por la FIA

Toto Wolff calificó de "venganza" la acción de Max Verstappen en la curva 1 del Red Bull Ring en la que obstaculizó a Lewis Hamilton, después de que el piloto del equipo Red Bull también fuese frenado por el británico en la última curva a falta de 12 segundos para el final de la SQ1.

El piloto holandés, a su vez, dijo que estaba molesto con la acción de Hamilton y luego dijo que lo que sucedió después fue simplemente "un poco vergonzoso".

¿Qué pasó en la SQ1 del GP de Austria 2023 de F1 entre Verstappen y Hamilton?

El piloto británico de Mercedes estaba preparándose para su última vuelta en la SQ1 cuando faltaba poco para ver la bandera a cuadros, después de que su mejor tiempo fuera eliminado en la primera parte de la segunda sesión de clasificación por exceder los límites de pista, una vuelta que habría sido suficiente para pasar de ronda si hubiera sido legal.

En ese momento estaba intentando abrirse un hueco con Yuki Tsunoda y no fue advertido de la llegada de Verstappen por detrás en vuelta lanzada hasta que el holandés se puso detrás de él.

Ambos aceleraron al máximo entonces en la recta de meta y Hamilton empezó entonces su vuelta lanzada, justo cuando el neerlandés terminó la suya y estaba en paralelo, pero no aflojó el ritmo y adelantó al de Mercedes al llegar justo a la primera curva.

Verstappen no cogió con normalidad la curva de 90 grados a derechas y entonces gesticuló y mostró su enfadado con Hamilton desde el cockpit de su RB19, mientras que al volante del W14, Hamilton dijo: "Verstappen acaba de terminar su vuelta".

Ese incidente provocó que Hamilton no tuviese tiempo suficiente para marcar otra vuelta y por ello fue eliminado con una 18ª posición, desde la que comenzó la primera carrera del fin de semana.

Lo que dijeron Red Bull y Mercedes sobre el incidente entre Verstappen y Hamilton

Motorsport.com pidió explicaciones a ambas partes sobre el incidente después de que Verstappen ganara la carrera al sprint y Hamilton remontara hasta terminar 10º, sin puntos.

Max Verstappen dijo al respecto: "Me bloqueó en la última curva, así que tuve que frenar más y perdí como tres décimas. Así que no fue lo ideal [y] creo que no fue lo correcto. Pero aún quedaban unos segundos en el reloj [y] no estaba seguro de que el tiempo por vuelta fuera bueno, así que quería continuar. Pero, sí, me quedé sin tiempo, sin espacio, con los dos coches ahí. Fue una pena".

Toto Wolff dijo: "Creo que el error ocurrió de nuestro lado - la comunicación entre nosotros y Lewis, no le dio la información correcta para apartarse cuando llegó Max. Y creo que nadie quiere estar en el camino de nadie, porque si lo impides, te penalizan. Así que ese no era el objetivo".

"Por otro lado, la curva 1 fue una venganza. Fue sólo para asegurarse de que su vuelta [la de Lewis] también iba a ser arruinada. Así que una no fue intencionada, pero la otra sí. Pero, ¿a quién le importa? Al final, ¿iba a cambiar nuestra carrera?".

"Pero creo que van a hablar de ello en el briefing de pilotos de la semana que viene", explicó.

Por qué ni siquiera hubo una investigación de la FIA

Inmediatamente después de que se produjera el incidente, Motorsport.com entiende que ni Mercedes ni Red Bull informaron de ello a control de carrera.

Además, en ningún momento de la clasificación al sprint, el sistema de información y cronometraje de la FIA anunció que el pilotaje de Verstappen o Hamilton hubiese sido detectada por control de carrera y enviada a los comisarios para evaluar si merecían una investigación o no.

Se entiende que Mercedes mencionó posteriormente lo ocurrido a la FIA, pero no con la intención de iniciar una investigación, ya que era consciente de que su piloto había iniciado el incidente y por lo tanto Hamilton también estaba en riesgo de sanción por bloquear a Verstappen.

