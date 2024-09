Wolff: "¿Quién soy para decir que Red Bull ha colapsado?"

La situación de la temporada 2024 de Fórmula 1 dio un vuelvo radical después de la caída de rendimiento repentina del equipo Red Bull, que pasó de dominar con puño de hierro la clasificación general a verse amenazados por rivales como McLaren, Mercedes o Ferrari. La distancia de la que disponen ahora al frente del campeonato de constructores es de tan solo ocho puntos con los de Woking, por lo que no es descabellado que pierdan la primera posición incluso en la próxima cita.

Más sobre Toto Wolff: Fórmula 1 Wolff aconseja a McLaren F1 que tome decisiones sobre las órdenes de equipo

Debido a lo que se está viviendo en el seno de Milton Keynes, la prensa decidió preguntar a quien fuera su máximo rival durante un periodo muy competitivo, Toto Wolff, quien aseguró que estaba sorprendido por el cambio de ritmo que afectó al monoplaza de los de las bebidas energéticas. Cuando se le planteó su había un "colapso" en la escudería austriaca, respondió: "Sí, es realmente extraño".

"No tengo ninguna idea, pero eso no es todo del Red Bull a principios de año, uno dominante. Creo que Max [Verstappen] fue capaz de mantenerlo durante un tiempo con su habilidad, pero ahora parece que de los resultados puros y eso es lo que veo sin entender o saber lo que está pasando por dentro, ya que podría ser una caída también", continuó Toto Wolff. "Esa fue quizá una de las peores carreras que hemos visto en muchos años, no tener ritmo, pero, ¿quién soy yo para decir eso?".

El director de Mercedes recordó los problemas que tuvo durante el inicio de la era de coches de efecto suelo, y continuó: "Tuvimos dos años en los que nada funcionó, y lo mismo pasó con Ferrari hace unas carreras, así que no creo que se les pueda descartar, son un equipo formidable y estoy seguro de que habrá carreras mejores".

A pesar de ello, Toto Wolff sigue pensando en que los de papaya son los que se llevarán la corona mundial si todo sigue igual: "Sin embargo, McLaren es claramente el favorito ahora para el campeonato de constructores, tienen a dos pilotos puntuando, y apuesto a que Red Bull no esperaba eso a principios de año".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!