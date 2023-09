Toto Wolff se perderá el GP de Japón por una operación pendiente

Será muy extraño no ver a Toto Wolff en el muro de Mercedes durante el Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1, aunque el austriaco tiene motivos de peso para no asistir a la cita nipona. El máximo responsable del equipo germano se someterá a una operación de rodilla durante la jornada del miércoles posterior al Gran Premio de Singapur, por lo que no podrá viajar hasta Suzuka, que se celebra tan solo una semana después.

Además, el director de la escudería de Brakley no está seguro de que pueda ir al siguiente Gran Premio de Qatar, que será a principios de octubre, como indicó a Speedcafe, puesto que allí debería ir con muletas. La operación viene a raíz de una caída que tuvo con una bicicleta de montaña durante las vacaciones de verano, donde ya sabía que se rompió el codo, pero también tuvo daños en los ligamentos anteriores de la rodilla.

El directivo de 51 primaveras quiso caer con la rodilla para minimizar el golpe, pero esa zona fue la más afectada, lo que se suma a otra lesión que arrastraba desde 2015 tras un accidente doméstico. Toto Wolff tiene experiencia en todo tipo de incidentes, porque un año antes de eso, recorriendo también en bicicleta el Danubio en Budapest junto con un grupo de compañeros, se estrelló y se rompió el hombro derecho, la clavícula, el codo y la muñeca.

No será la primera ocasión en la que el austriaco se pierda una carrera de Fórmula 1 desde que dirige Mercedes. Ya en 2019 no asistió a las citas de Brasil y Japón, aunque por aquel entonces fueron decisiones propias relacionadas con su estado de salud.

Aunque no estará al mando, Toto Wolff tendrá a alguien en su puesto durante los fines de semana que esté de baja, y será un antiguo conocido por la afición, Jérôme d'Ambrosio, quien ocupe la cabeza de los germanos. El belga es el director del programa de formación del equipo desde este año, y ya sabe lo que significa un cargo como el que ocupara como sustituto, puesto que fue el responsable de Venturi en la Fórmula E.

