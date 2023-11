Wolff no considera el incidente de Las Vegas como un "ojo morado"

La primera sesión en pista en el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 se suspendió tras solo ocho minutos, cuando el monoplaza de Carlos Sainz arrancó una de las tapas de las alcantarillas en el tramo de Strip. El coche del español sufrió enormes daños en el chasis, el suelo y la unidad de potencia y, en otro incidente, Esteban Ocon también dañó su chasis, que tuvo que ser sustituido.

Después de una bandera roja, todo se canceló para que los trabajadores de la pista comprobaran más de 40 tapas de alcantarillas a lo largo del trazado urbano de más de seis kilómetros, uno que nunca se había probado con vehículos de alta carga aerodinámica.

Mientras se retrasaba el inicio de la FP2 y se discutía la posibilidad de prologar la sesión, cosa que fue así, el director de Mercedes, Toto Wolff, rechazó las afirmaciones de que el incidente fuera una vergüenza para la categoría: "No es un ojo morado, no es nada. Estamos en la noche del jueves, tenemos una sesión de entrenamientos libres que no estamos haciendo".

"Van a revisar las tapas y nadie va a hablar de eso mañana por la mañana", comentó el austriaco, quien replicó con brusquedad cuando se le interrumpió. "Es completamente ridículo. ¿Cómo puedes siquiera atreverte a hablar mal de un acontecimiento que establece las nuevas normas para todo? Y luego te refieres a una maldita tapa que se ha soltado, eso ha pasado antes, no es nada. Tengo que reconocer a las personas que han hecho el gran premio, han hecho el deporte más grande de lo que era".

"Liberty [Media] ha hecho un trabajo impresionante, y solo porque en la FP1 se haya soltado una tapa de alcantarilla, no deberíamos quejarnos", insistió. "El coche está roto, es una verdadera lástima. Para Carlos [Sainz] podría haber sido peligroso, así que entre la FIA y la pista, todo el mundo tiene que analizar cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder".

"¿Pero hablar aquí de un ojo morado para el deporte un jueves por la noche? De todas formas, nadie lo ve en horario europeo. Vamos...", dijo Toto Wolff, mientras que, por su parte, el director de Williams, James Vowles, añadió algo similar. "Juzgadnos por lo que pase cuando caiga la bandera a cuadros el sábado, y no por lo que acaba de pasar en la última media hora".

A pesar de su enfado por los enormes daños en el coche del madrileño, que costarán "millones", el responsable de Ferrari, Fred Vasseur, sigue pensando que Las Vegas es un "increíble" evento para la Fórmula 1: "Estaba realmente convencido antes de la FP1 de que el evento era increíble, y sigo convencido. Y tenemos que continuar en esta dirección en términos de espectáculo y entretenimiento".

Los daños en el coche de Carlos Sainz: Fórmula 1 Ferrari F1 cambia el chasis y el motor de Sainz por la alcantarilla

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!