Wolff sobre Hamilton: "Por primera vez nuestros objetivos divergen"

A finales de la presente temporada, el contrato de Lewis Hamilton con Mercedes llegará a su fin y por el momento ambas partes no han llegado a un acuerdo para el año que viene, pero si nos fijamos en sus declaraciones, se puede decir que el acuerdo es cuestión de tiempo.

El periodo de mayor éxito de Hamilton y Toto Wolff en la F1 fue paralelo. Entre 2014 y 2021, el piloto británico ganó 6 de sus 7 campeonatos y el director del equipo Mercedes conquistó nada más y nada menos que ocho títulos de forma consecutiva. Durante todo ese proceso, la relación entre ambos fue más allá de ser piloto y jefe de equipo.

Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho y actualmente Mercedes no está ni tan siquiera cerca de luchar por las victorias, pero Hamilton cree que 2023 no será su última temporada con Mercedes. No obstante, para que eso ocurra, ambas partes tienen que firmar un nuevo contrato.

Toto Wolff reveló que hablar sobre el aspecto económico del acuerdo era incómodo debido a su tan estrecha relación con Lewis Hamilton, por lo que para superar eso, admitió que algunos asuntos financieros prefiere negociarlos directamente con el agente de Hamilton, Penni Thow.

En declaraciones a ESPN, Wolff dijo: "Es extremadamente incómodo. Cada tres años tenemos esta situación. Es como negociar términos financieros con tu mejor amigo, tu íntimo amigo".

"Deseo lo mejor para él, pero en la posición en la que estoy, tengo que pensar en lo que es mejor para el equipo. Esta podría ser la primera vez en 10 u 11 años que estamos juntos y nuestros objetivos han divergido".

"Al fin y al cabo, es difícil hablar de dinero con 'tu pareja'. Penni nos ayuda en esa situación y nos mantiene controlados. Hemos encontrado un buen método de trabajo para negociar. Evitamos hablarnos de dinero, pero los dos hablamos de ello con Penni", explicó.

El piloto siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se mostró de acuerdo con su amigo y jefe de equipo Wolff sobre lo incómodo que es discutir asuntos económicos, y añadió que en ningún momento de su carrera ha utilizando a un equipo rival para presionar a su actual escudería.

"No hay pánico por el acuerdo. Lo haremos, no estamos bajo presión y siempre somos sinceros".

"Si Toto está hablando con alguien, me lo dirá. En toda mi carrera nunca he ido a hablar con nadie para ver si puedo conseguir que suban la oferta; nunca he jugado a eso y él tampoco".

"Siempre hemos sido abiertos, pero en última instancia, tener una relación tan estrecha hace que a veces sea complicado tener discusiones de ese tipo, porque la emoción entra en juego y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de salir del círculo, dejar la relación a un lado, pensar en el trabajo y en lo que es mejor para los dos".

"Pero a lo largo de los años hemos logrado encontrar muy bien ese equilibrio", concluyó Hamilton.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!