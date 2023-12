Wolff elogia a Leclerc por ser deportivo con Russell en Abu Dhabi F1

La lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores entre Mercedes y Ferrari se decidió al final de la temporada. En un intento a la desesperada pero finalmente infructuoso de frustrar al equipo de Brackley, Charles Leclerc permitió que un penalizado Sergio Pérez le adelantara para tratar de evitar que George Russell subiera al podio.

El monegasco quería que el mexicano, penalizado con cinco segundos por tocar a Lando Norris, le adelantara y abriera un hueco para que Russell, que en ese momento rodaba cuarto, se quedara lo suficientemente lejos como para no heredar el tercer puesto.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, alabó a Leclerc por su espíritu deportivo y no pasar el límite en Abu Dhabi al ralentizar para retrasar a Russell. El austriaco lo explicó: "Llegamos a este fin de semana un poco a contrapié al ver las actuaciones de Ferrari en las últimas carreras".

"Tenemos a dos chicos luchando delante y creo que la conducción de George fue impecable, obviamente gestionando los huecos al final. La lucha con Ferrari es una lucha formidable entre dos grandes marcas, un equipo al que respetamos mucho, y Charles condujo como un verdadero deportista al final".

Wolff reconoció que Pérez no había entrado en el plan de Mercedes hasta última hora, y añadió que Leclerc había demostrado su "carácter" al no recurrir a tácticas turbias con Russell. "Durante bastante tiempo, Pérez no estuvo realmente en el radar", continuó Wolff. "Sólo nos concentramos en nosotros mismos y dijimos: 'Vamos a extraer la carrera más rápida para George'".

"Entonces sabíamos que teníamos que estar a menos de cinco segundos de Pérez. Pero Leclerc estaba tan por delante que no creíamos que pudiera gestionar esos huecos para mantenernos detrás. Al final, podría haber echado el freno de mano en el último sector, y no lo hizo. Creo que eso demuestra el carácter de un piloto", siguió.

Leclerc, que salía segundo, reveló que había intentado llevarse consigo a Pérez y utilizar el DRS para alejarle del W14 que le perseguía antes de cederle la posición en pista al piloto de Red Bull. Cuando Motorsport.com le pidió que explicara su pensamiento, el piloto de Ferrari reveló: "Lo decidí unas cuantas vueltas antes, en cuanto me enteré de la penalización de cinco segundos".

"Entonces estuve preguntando constantemente la diferencia entre George y Checo. Entonces me dijeron que Checo había adelantado a George, así que supe que estaba detrás de mí y que su mejor oportunidad era, obviamente, conseguir el DRS e intentar alejarse lo máximo posible de George".

"Sabía que mi ingeniero y yo habíamos discutido bastante y también le hice saber que ese era mi plan. Pero no funcionó", finalizó.