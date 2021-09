Wolff: Albon es bienvenido a Williams, pero sin Red Bull

Williams seguirá compitiendo en la Fórmula 1 propulsado por motores Mercedes en 2022. Por ahora se dice que la escudería británica está buscando un nuevo piloto, mientras crecen los rumores de que George Russell se irá al equipo oficial de la marca alemana.

Durante los últimos días surgió la idea de que Alexander Albon podría ser un de las opciones para tomar el asiento que deje disponible el piloto británico. El tailandés forma parte de la familia Red Bull desde hace años y actualmente es el piloto reserva de Max Verstappen y Sergio Pérez. Albon está actualmente en activo en el DTM.

¿Quiere Mercedes que un piloto de su rival por el título, Red Bull, conduzca sus motores? Tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos, Toto Wolff, jefe del equipo alemán, volvió a comentar la situación.

"He dicho antes que Albon se merece un asiento en la Fórmula 1. Pero es un poco arriesgado dejar que un piloto 100% Red Bull conduzca un motor Mercedes. Me gustaría trabajar con Alex con la condición de que Red Bull cancele el contrato con él".

La propia Mercedes tiene un hierro en el fuego: Nyck de Vries. "Le apoyamos, por supuesto, y está en conversaciones con Williams", dijo Wolff respecto al actual campeón de la Fórmula E.

También se dice que el holandés está en conversaciones con Alfa Romeo, que se separará de Kimi Raikkonen al final de esta temporada. Pero ese equipo corre con motores Ferrari ¿Qué pasa con eso según Wolff?

"Nyck es un hombre libre. Es piloto de fábrica de Mercedes en la Fórmula E, pero no me interpondré en su camino si quiere competir en la Fórmula 1. Tampoco tenemos un contrato de gestión con él. No hay opción de recuperarlo. Así que Nyck puede conducir donde quiera".

En rueda de prensa, Wolff también se enfrentó al rumor de que Albon había sido presionado por Mercedes para no ir a Williams.

"Creo que Alex está en contacto regular con una persona que trabajaba como mentor nuestro, Gwen Lagrue, que gestiona nuestro programa de desarrollo en Mercedes. Han hablado con James Vowles, jefe de nuestro departamento de estrategia, sobre las posibilidades para el próximo año, pero creo que se están tergiversando algunas cosas”.

“No creo que le hayan dicho qué puede hacer o qué no, solo era explorar las opciones para Alex y Nyck de forma amistosa, pero también entre Alex y el grupo”.