Sainz ve en Williams similitudes con McLaren y su remontada

Carlos Sainz ha llegado a Zandvoort con su futuro resuelto en la Fórmula 1 por primera vez, ya que el piloto español ha fichado por Williams de cara a 2025 tras unos largos meses de negociaciones con varios equipos de la máxima categoría del automovilismo.

Cuando se le preguntó en la previa del Gran Premio de Países Bajos la razón que le había llevado a tomar la decisión de firmar por el equipo de Grove y rechazar otras ofertas, el madrileño aseguró que había tenido sensaciones similares a las que tuvo cuando abandonó McLaren en un gran momento de progresión, por lo que sintió que debía hacer caso a su intuición.

"A lo largo de los años en la Fórmula 1 también he aprendido a confiar en mis sentimientos. Recuerdo que cuando dejé McLaren en 2020 me sentí como... Tenía la sensación de que el equipo avanzaba y que iba a tener éxito en el futuro. Después de haber pasado un tiempo trabajando con Zak Brown, Andrea Stella, cuando dejé McLaren, dije que era posible que no ganasen el próximo año o el siguiente, pero este equipo con esa gente iba a ganar pronto y cuatro años después, están rindiendo a un nivel increíblemente alto".

"Y si tuve esa sensación esa vez y se ha cumplido, ahora que tengo esa sensación sobre la gente y la cultura en Williams, necesito confiar en ese sentimiento", explicó.

El piloto español reconoció que se había quitado un gran peso de encima, ya que estos primeros meses de 2024, en los que ha tenido que negociar su futuro y a su vez intentar rendir en un equipo como Ferrari, han sido estresantes en lo personal.

"Creo que era importante para mí tomar la decisión antes de las vacaciones de verano. Han sido siete meses muy duros en los que he tenido que lidiar con todo lo que pasó en enero y a su vez obviamente rendir y dar el máximo como piloto de Ferrari con un ambiente de mucha presión y alta tensión".

Sainz no ve el momento de implicarse de lleno en el proyecto del equipo de Grove: "Williams es con el que desde el inicio tuve muy buenas sensaciones y muy buenas discusiones. Siento que son un equipo muy comprometido con la F1, con un proyecto muy fuerte de cara al futuro y la voluntad de traer de vuelta un equipo histórico, es algo que me motiva".

"Me motivó cuando fui a McLaren, cuando fui a Ferrari, cuando Ferrari estaba en horas bajas después de un duro 2020, y me motiva ahora estar en un proyecto como el de Williams. Así que sí, no puedo esperar, creo que van a ser unos años interesantes en lo personal", concluyó.