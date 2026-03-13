Vowles revela cinco propuestas para mejorar los coches de F1 de 2026

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha revelado que se están discutiendo hasta cinco propuestas para mejorar la nueva generación de coches de Fórmula 1, que él mismo describió como "faltos de energía".

La radical reforma reglamentaria de la F1 para 2026 ya ha recibido críticas tanto de los pilotos como de los aficionados, con las nuevas unidades de potencia híbridas en el centro del debate.

La mayor dependencia de la energía eléctrica ha traído consigo compromisos, dejando a los pilotos sin suficiente batería para completar una vuelta a plena potencia. Este problema fue especialmente evidente en Circuito de Albert Park en Melbourne durante el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, donde la falta de fuertes zonas de frenada provocó que a menudo se viera a los coches perdiendo velocidad pese a que los pilotos seguían con el acelerador a fondo.

Durante el fin de semana de Melbourne, varios pilotos pidieron cambios para mejorar el comportamiento de los coches, aunque no estaba claro qué se podía hacer a mitad de temporada. Por ejemplo, el piloto de Red Bull Max Verstappen consideró que quizá ya sea demasiado tarde para hacer ajustes, teniendo en cuenta los recursos invertidos en el desarrollo del reglamento de 2026.

Sin embargo, Vowles ha revelado ahora que se están evaluando varias medidas para mejorar el espectáculo y se mostró confiado en que las partes implicadas en la F1 trabajarán juntas para encontrar la solución adecuada.

"Si te colocas al lado de la pista, que es lo que hice en Baréin, siguen siendo coches de Fórmula 1 y seguimos teniendo carreras de Fórmula 1. Esa es la realidad", explicó Vowles.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"¿Podemos mejorarlo? Sí. Antes de ir a Bahrein, lo que todos dijimos fue: ‘¿Estamos en el punto adecuado? No. ¿Sabemos exactamente qué hay que cambiar para mejorarlo? No. Pasemos estas dos carreras, incluida una sprint, y luego cambiemos activamente estas reglas para situarnos en una posición sólida después’".

"Aún no lo sé, pero ¿estamos en una situación perfecta? No. Creo que estamos un poco faltos de energía, y hay que recordar que probablemente estamos en uno de los tres peores circuitos en ese aspecto".

"Pero, independientemente de eso, ¿es esto lo que queremos mostrar como deporte? No. Queremos estar en una posición ligeramente mejor".

"Así que hay unas cuatro o cinco propuestas diferentes sobre la mesa. Vamos a pasar las próximas carreras y ver realmente qué funciona y qué no funciona. Pero estad atentos, porque estoy seguro de que como deporte nos uniremos y cambiaremos las cosas de la forma correcta".

Una de las ideas planteadas durante el GP de Australia fue aumentar el super clipping de 250 kW a 350 kW. Esto significaría que parte de la energía producida cuando el coche está a plena aceleración se canalizaría hacia la batería en lugar de hacia las ruedas traseras. Aunque esto comprometería la velocidad punta, reduciría la necesidad de que los pilotos levanten el pie del acelerador antes de las zonas de frenada.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vowles sigue convencido de que la F1 puede tener un impacto tangible con cualquier cambio que se introduzca en un futuro cercano, aunque subrayó que primero es importante ver cómo se comportan los coches en las dos próximas carreras fuera de Europa, en Shanghái y Suzuka.

"También hay cosas que podemos hacer con el motor de combustión. La cuestión es hasta qué punto queremos llevar estas medidas", dijo el británico.

"Creo que lo peor que podemos hacer es cambiar algo y empeorarlo. Así que tiene que haber un proceso para asegurarnos de que estamos afectando positivamente al deporte, y hay formas de hacerlo dentro de este marco".

"¿Es suficiente? Como he dicho, estamos en uno de los tres peores circuitos en términos de energía. Puede que en Shanghái sea igual de malo. Ahí es donde quiero verlo y ver en qué acaba. Por ejemplo, en Suzuka no será tan problemático. Así que vamos a asegurarnos de que lo que ofrecemos siga siendo un deporte y uno que sea agradable de ver".

"¿Lo hemos hecho demasiado complicado? Sí. Fundamentalmente, seamos sinceros al respecto. Pero ¿tenemos un buen producto de Fórmula 1? Yo todavía creo que sí". Vowles añadió que cualquier posible cambio solo llegaría después del Gran Premio de China de este fin de semana.