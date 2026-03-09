Wolff responde a las críticas de los pilotos sobre las reglas de la F1 2026

Toto Wolff ha respondido a la reacción excesivamente negativa de los pilotos hacia el reglamento de la Fórmula 1 para 2026, y asegura que la opinión de los aficionados es más importante para la categoría.

Este año, la Fórmula 1 estrena su última modificación del reglamento con cambios tanto en el chasis como en las unidades de potencia, esta última ahora más dependiente de la energía eléctrica, la polémica más grande probablemente.

Esto se debe a que la gestión de la batería desempeña un papel más importante en los grandes premios, lo que puede dar lugar a técnicas "antinaturales", como reducir de marcha en una recta, por lo que los pilotos no se cortaron a la hora de expresar sus opiniones en la primera cita de 2026 en Melbourne.

Max Verstappen pidió que "mejorara", Esteban Ocon criticó los coches por ser "dolorosos" de conducir, mientras que Sergio Pérez los calificó como "una F1 muy diferente a la que estaba acostumbrado".

Pero el mayor crítico fue quizás Lando Norris, quien considera que las carreras son más "artificiales" y peligrosas, y que se ha pasado de tener "los mejores coches de la historia" a "probablemente los peores".

El actual campeón del mundo se refería a los coches con efecto suelo, que eran mucho más rápidos y tenían más carga aerodinámica que los actuales, pero Toto Wolff rebatió esos argumentos alegando que los pilotos tampoco hablaban bien de los coches durante los cuatro años, sobre todo porque el efecto "porpoising" era muy notable.

Por lo tanto, mientras los aficionados disfruten de las carreras más caóticas y con más altibajos como la que se vio el domingo en Albert Park (hubo 75 adelantamientos más que en Australia 2025), realmente eso es lo único que importa a la F1 y a su director general, Stefano Domenicali.

El jefe de Mercedes, dijo: "No he oído a ningún piloto hablar especialmente bien de los últimos coches y decir que eran los mejores. Tendemos a ser muy nostálgicos y a mirar hacia el pasado. Está claro que todos somos partes interesadas aquí. Necesitamos ofrecer un gran espectáculo, tener los mejores coches del mundo y los mejores pilotos. Hay que ser emocionantes para los aficionados. Por eso solo tenemos que fijarnos en el producto".

"Una perspectiva es la opinión de los pilotos, que es importante. Pero... Stefano Domenicali diría que lo único que le importa es si a los aficionados les gusta, y eso es lo que debemos tener en cuenta".

"Si hay que modificarlo, si hay que ajustarlo, creo que en la Fórmula 1 tenemos la flexibilidad necesaria para tomar siempre esas decisiones".

Pero hay que decir que no todos los pilotos criticaron las nuevas reglas: el ganador en Melbourne, George Russell, dijo que "hay que darle una oportunidad", y su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, afirmó que era "mejor de lo que todos esperábamos" y que "tenemos que esperar algunas carreras más antes de opinar sobre esta nueva normativa".

Sin embargo, lo que ayuda al dúo de Mercedes a ser más positivo es que sus coches fueron los grandes dominantes, tras haber conseguido un doblete tanto en la clasificación como en la carrera, aunque Ferrari pareció ser un rival serio en un momento dado el domingo.

En cualquier caso, esto coloca a la marca alemana en una posición inmejorable para olvidar sus años sin títulos en la era del efecto suelo y volver al nivel que tenía con los motores turbo-híbridos, ganando todos los campeonatos de constructores desde 2014 hasta 2021.

"Hay mucha satisfacción en el equipo en este momento", añadió Wolff. "Hemos tenido una racha ganadora con estos ocho campeonatos y luego años muy difíciles".

"Seguimos ganando carreras y quedando segundos en el campeonato, pero un sólido doblete en el que sientes que estás un paso por delante, eso significa que puedes luchar por el campeonato".

"Eso no sucedió durante mucho tiempo y, por lo tanto, probablemente se agradece más cuando te recuperas así, después de haber conocido los años difíciles y simplemente continuar. Por eso estoy realmente feliz por todos", concluyó el de director de Mercedes en la Fórmula 1.