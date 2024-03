Williams F1 aún "no puede aprovechar" todo el potencial del FW46

El GP de Bahrein de Alexander Albon no pudo desarrollarse según lo esperado por un problema de sobrecalentamiento en su camino hacia un 15º puesto que fue poco representativo, mientras que en Arabia Saudí se quedó a las puertas de los puntos al terminar 11º.

A pesar de ser superado en Yeda sólo por los nueve coches supervivientes de los cinco primeros equipos, más el Haas de Nico Hulkenberg, el piloto tailandés sigue pensando que Williams aún no ha demostrado lo que puede hacer.

"Es simple, tenemos un coche mejor que el del año pasado", dijo. "Pero también lo tienen todos los demás. Y yo diría que Haas en general ha sido un poco más sorpresa, son más competitivos".

"Sabemos dónde están nuestros puntos débiles. Sabemos que hay tiempo por vuelta que extraer. Sabemos dónde está el tiempo por vuelta. Esperemos que en las próximas seis o siete carreras podamos empezar a encontrar ese rendimiento y superar a nuestros rivales".

"Sabemos que hay una buena cantidad de tiempo en el coche por exprimir. Pero ahora mismo no podemos aprovecharlo. Es una pena, porque creo que al menos en Arabia Saudí teníamos la oportunidad de sumar puntos. Podemos hacerlo".

"Así que vamos a ver qué pasa en las próximas carreras, con suerte vamos a ir avanzando y vamos a ser cada vez más rápidos. [No es] realmente como queremos empezar la temporada. Creo que queríamos ver un poco más que esto, pero es sólo el principio, y podemos remontar".

Saltan chispas de Alex Albon, Williams FW46 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

En 2023, Williams se benefició de su gran velocidad en recta que hizo que el coche fuera bastante competitivo en algunos circuitos, lo que permitió a Albon llevarse a casa muchos puntos mientras mantenía a raya a coches que eran potencialmente más rápidos.

Para este 2024, el equipo ha intentado crear un paquete algo más consistente, y Albon confirma que la ventaja de la velocidad en recta ha desaparecido.

"No tenemos la velocidad en recta del año pasado", dijo. "Así que nos resulta más difícil adelantar. Me sorprendió bastante [en la carrera de Yeda], tuve que hacer todos mis adelantamientos en las curvas, ¡lo que no es normal para mí! Fue interesante, pero cuando estaba el tren del DRS era imposible".

"Una vez que se rompió el tren y pude atacar a un coche sin DRS, todo fue bien, pude adelantar. Es frustrante, porque teníamos mejor ritmo de carrera, nuestro ritmo no era malo", concluyó.

