Williams explica la elección entre Albon y De Vries para 2022

Williams anunció el miércoles que el piloto reserva de Red Bull, Alexander Albon, sustituirá al nuevo piloto de Mercedes, George Russell, el próximo año. El anglo-tailandés formará pareja en el equipo británico, por tanto, con el canadiense Nicholas Latifi.

Se sabía que Nyck De Vries era también candidato al asiento de Williams, ayudado en parte por su condición de piloto en la Fórmula E de Mercedes, que suministra a Williams sus unidades de potencia para la Fórmula 1.

Pero la decisión de fichar a Albon significa que el único asiento real al que podría aspirar De Vries para el próximo año está en Alfa Romeo.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo la semana pasada que Albon tendría que ser liberado de su contrato con Red Bull si iba a correr para Williams, debido a su condición de equipo cliente. Red Bull reveló el miércoles que Albon había sido liberado, pero que mantenía "opciones futuras".

Tras el anuncio, Capito, jefe del equipo Williams, consideró que Wolff era comprensivo con las necesidades de pilotos del equipo de Gloves para el próximo año, y explicó que aunque De Vries merecía un asiento, la mayor experiencia de Albon en la F1 fue un factor clave.

"Creo que tengo una buena relación con Toto", dijo Capito. "Nos respetamos mucho mutuamente y creo que él también entiende nuestras necesidades. Por supuesto, Nyck es su piloto en la Fórmula E. Creo que será feliz si se queda en la Fórmula E durante otra temporada. No creo que se sienta demasiado mal por esto".

"Pero por otro lado, creo que Nyck merecería un asiento en la Fórmula 1, no hay duda. Solo que desde nuestra posición, cuando tenemos que equilibrar la balanza entre juventud y experiencia, Alex tiene ventaja sobre Nyck".

"Pero eso no significa que Nyck hubiera ido peor en el asiento el año que viene. No significa eso en absoluto. Creo que Toto, al final, entiende que no somos un equipo B, ni un equipo satélite, y que tenemos que tomar las decisiones que son correctas para nosotros".

"Toto lo respeta plenamente. Y también es consciente de la capacidad que tiene Alex, y es de la opinión de que [Albon] se merece un asiento en la Fórmula 1, así que nos apoya".

En medio de las continuas especulaciones sobre el paso de Russell a Mercedes este año, Capito siempre había subrayado que Williams se tomaría su tiempo y no tendría prisa para tomar una decisión sobre su alineación de 2022.

Motorsport.com le preguntó por el momento en que se produjo el anuncio de Albon, justo un día después de que se confirmara la salida de Russell. Capito consideró que era importante conseguir estabilidad de cara a la nueva etapa de la temporada.

"Dijimos que nos tomaríamos un tiempo hasta saber realmente lo que queríamos hacer", respondió Capito. "Cuando llegamos a la conclusión de que esto era lo correcto, no tenía sentido alargarlo. Es mucho mejor para todos los implicados si eso está claro, especialmente antes de ir a las carreras en el extranjero".

"Con las carreras en el extranjero, estás menos en casa y es aún más difícil comunicarse, así que estamos muy contentos de haber podido resolver esto antes de empezar la temporada fuera. Simplemente es mucho más práctico", concluyó.