Williams F1 llevará una de estas decoraciones 'Gulf' en su coche

Después de que el histórico patrocinador Gulf y McLaren se separaran a finales de 2022, la marca se unió a Williams para esta F1 2023, y protagonizará la decoración del equipo británico durante tres grandes premios de finales de temporada.

Después de presentar sus colores para este año, Williams admitió que era posible ver un diseño completo de Gulf durante el curso, y ahora han presentado cuatro modelos de entre los que saldrá la opción ganadora para el GP de Singapur, GP de Japón y GP de Qatar que se disputan en septiembre y octubre.

Mira los diseños Gulf del Williams F1 2023 y dinos cuál es tu favorito

Williams FW45 Visionary Gulf 1 / 4 Foto de: Williams Williams FW45 Librea contemporánea del Golfo 2 / 4 Foto de: Williams Williams FW45 Bolder Than Bold librea del Golfo 3 / 4 Foto de: Williams Williams FW45 Heritage Gulf 4 / 4 Foto de: Williams

Los cuatro modelos presentados reciben los siguientes nombres en inglés: Heritage, Contemporary, Visionary y Bolder than Bold. Traducidos, los diseños Gulf de Williams serían Patrimonio, Contemporáneo, Visionario y Más atrevido que atrevido. Vota aquí qué decoración quieres que lleve Williams junto a Gulf.

El equipo explicó que la versión 'Patrimonio' celebra la larga y rica historia de la marca Gulf. El modelo 'Contemporáneo' se refiere a la era moderna y la naturaleza actual de la competición. A su vez, la 'Visionaria' está dedicada a los pilotos e ingenieros del mañana, que protagonizarán el futuro de la categoría y la escudería. La decoración 'Mas atrevido que atrevido' está dedicada la valentía de aquellos decididos a dejar su huella y seguir progresando.

La 'Patrimonio' recuerda a los anteriores años de Gulf con McLaren y Porsche, mientras que las otras tres parecen interpretaciones más modernas.

Gulf llamó mucho la atención con la decoración especial que McLaren llevó en el GP de Mónaco 2021 (recuerda aquí). La petrolera comenzó a trabajar con el equipo de Woking en 1968, y en los últimos años revivió aquella mítica asociación, antes de unirse a Williams.

Ahora, Gulf quería repetir con un diseño icónico, pero ha añadido a la ecuación la opción de que sean los aficionados los que decidan cómo será el aspecto final del monoplaza de Alexander Albon y Logan Sargeant durante tres carreras.

¿Tú cuál prefieres? En el equipo parecen tenerlo claro...

El director, James Vowles, dijo que prefiere la 'Patrimonio', que refleja la historia de Gulf. "Es una era que recuerdo en el automovilismo como un momento excelente", explicó. "Se trata de competir más que cualquier otra cosa. Y la decoración de Gulf, del GT40 y Porsche, es simplemente icónica. Así que estoy emocionado de poder hacer exactamente lo mismo en Williams".

"Simplemente representa nuestro deporte. Representa nuestra historia. Y son dos marcas con un legado inmenso que se unen. Creo que por eso los colores combinan tan bien. No son los colores en sí mismos, es la naturaleza del legado que tienen detrás".

El piloto Alex Albon opina como su jefe de equipo, y prefiere el aspecto tradicional.

"El Heritage para mí es genial", dijo. "Soy un hombre sencillo, me gustan las líneas limpias. Me gustaba lo tradicional, incluso los cascos de carreras. Cuando era niño, me encantaban todos esos cambios de gradiente y todo este tipo de cosas".

"Y yo ahora he cambiado básicamente a un casco monótono. ¡He madurado!".

Por su parte el CEO de Gulf International, Mike Jones, dice que su empresa está feliz de probar una nueva apariencia.

“Nuestra asociación con Williams se extiende a los Esports, así que esa era nuestra mentalidad, así como la Academia de Pilotos", dijo. "Así que el diseño Contemporáneo ciertamente juega con eso. Algunos de los colores de Williams están en uno de los diseños, creo que eso también fue muy importante, el clásico Heritage, que a todos les encanta".

"Pero pensamos... ¿hacemos directamente a lo que tradicionalmente hacemos, o le damos un giro? Y ahora hay tres giros diferentes, a ver cuál es el favorito de la gente".

