Webber analizó qué le faltó para ser campeón del mundo de F1

A falta de tres carreras para acabar la temporada 2010, Mark Webber lideraba el mundial y sacaba 14 puntos a sus dos rivales. Y de cara a la última del año, era segundo tras Fernando Alonso. Hubo remontada, pero no la suya, que de hecho terminó tercero, y ahí acabó su gran oportunidad de ser campeón.

Los números de Webber en Fórmula 1 los envidiarían muchos: 13 pole positions, 9 victorias, 42 podios y 19 vueltas rápidas, mas cuatro títulos de constructores con Red Bull, con el mismo coche que se llevó esos cuatro años el mundial de pilotos. Estuvo en el top 3 del campeonato durante tres años, pero le faltó lo más importante: coronarse él de manera individual.

"El otro día me recordaron que tenía tantas vueltas rápidas en F1 como Ayrton Senna, no lo sabía. ¿Cómo es posible ? ¡Es extraño!", comenzó analizando Mark Webber en una entrevista con David Coulthard para la serie de vídeos F1 Unscripted.

Ahora, muchos años después y ya retirado, el australiano confiesa que le sigue dando vueltas, pero lejos de buscar excusas o apuntar a un posible favoritismo de Red Bull hacia Sebastian Vettel, se culpa a sí mismo: "Instintivamente piensas 'si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro...".

"Hay probablemente dos o tres salidas que probablemente me costaron el título. Se puede hablar de Corea [donde sufrió un accidente], pero ese año hubo dos o tres salidas en las que estuve fuera de posición y tuve que remontar".

Hablando más profundamente de alguna carrera especialmente costosa, se refirió al GP de Europa 2010, disputado en el circuito urbano de Valencia, en el que salía segundo pero tras la primera vuelta había caído al noveno puesto.

Tuvo que cambiar la estrategia y parar antes, al final de la vuelta 7, pero volvió a pista 19º tras Heikki Kovalainen y acabó teniendo un espectacular accidente con el Lotus, en el que literalmente su coche voló por los aires.

Heikki Kovalainen por delante de Mark Webber en Valencia.

"Heikki estaba en medio de la pista, era cuestión de segundos que le adelantara", dijo Webber analizando aquel incidente. "Siempre me ha parecido que a veces él estaba dispuesto a todo al volante, a pelearse con pilotos con los que no tenía necesariamente que pelearse. De todos modos, yo cometí un error. Se estaba defendiendo, sí, pero el adelantamiento se iba a producir literalmente dos o tres curvas después. Golpeé muy fuerte su parte trasera derecha, pero di en el punto perfecto para mantener intacta la rigidez estructural de su trasera derecha, convirtiendo su neumático trasero derecho en una rampa de despegue para mi fondo plano y mi alerón delantero".

De hecho Webber se declara afortunado de haber salido ileso de un vuelo tan espectacular: "Tuve mucha suerte. Mi impulso me salvó, porque es la desaceleración la que representa la energía de un choque, y mi coche aterrizó, no necesariamente sobre las cuatro ruedas, porque se me había arrancado parte del monoplaza, y los frenos no respondían, porque estaba empezando a perder líquido de frenos".

Pero incluso en ese momento, Webber pensaba en el campeonato, ya que antes de esa carrera estaba a solo seis puntos de Lewis Hamilton (de McLaren) pero por delante de Alonso y Vettel, con los que luego se jugaría el título: "En ese momento estaba preparado para el impacto, que fue bastante violento, pero ya estaba pensando en los puntos perdidos. Sinceramente, pensaba 'sí, ha sido impresionante', pero estaba enfadado por los puntos que había perdido por culpa de una mala primera vuelta. Eso es lo que me puso en esa situación".

Webber, pese a los errores mencionados, cree que lo dio todo y que en ese 2010, pese a tener otro gran monoplaza los siguientes tres años, se escaparon sus opciones: "Podría ser campeón del mundo, pero no lo soy porque no terminé esa temporada con suficientes puntos. Lideré la batalla hasta la última carrera contra Hamilton, contra Alonso, contra Vettel, y Sebastian sólo lideró el campeonato en una carrera ese año, ¡en esa maldita última carrera ! ¿Puedes creerlo? Hice todo lo que pude, realmente invertí mucho tiempo, energía y esfuerzo para aprovechar al máximo esa temporada".

Pero termina señalando un punto débil, y no duda en etiquetarse como "mediocre" en uno de los aspectos de su conducción. "Me habría gustado tener un mejor tiempo de reacción [en la salida]", dijo ante la pregunta de si se arrepiente de algo. "Tú estuviste excepcional en ese aspecto, yo mediocre", dijo a Coulthard.

Y resumiendo su carrera, se declara feliz, pese a la ausencia de la corona: "Ciertamente, ha sido una aventura increíble. La gente con la que he trabajado, los trofeos... lo que hemos vivido es increíble. Fue algo único en ese sentido. Pero siempre quieres un poco más, es natural. Me gustaría tener más de nueve victorias, tener por ejemplo diez. ¿Por qué no lo redondeé a diez?".