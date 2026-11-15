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Vowles explica por qué el revés de Williams en 2026 es incluso positivo

El jefe de equipo Williams, James Vowles, habla sobre los problemas de la temporada 2026 y explica por qué, en cierto modo, estos contratiempos resultaron ser incluso positivos.

Ruben Zimmermann

Publicado: 15 nov 2026, 17:31

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Alexander Albon, Williams

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

"En este camino siempre habrá pequeños contratiempos. Por desgracia, este es uno de ellos", afirma el director del equipo Williams, James Vowles, en el podcast 'The Fast and the Curious'. El histórico equipo de Grove sufrió en la temporada 2026 la que quizá haya sido la mayor caída de todas las escuderías de la Fórmula 1.

Si bien Williams había terminado 2025 en la quinta posición del campeonato —lo que lo situaba como el "mejor del resto" tras los cuatro equipos punteros—, ahora, a punto de terminar la temporada 2026, ocupa el noveno puesto del campeonato, solo delante de Aston Martin y Cadillac.

A pesar de las dificultades de este año, Vowles subraya: "Le aseguro al mundo que todo lo que hacemos es el camino correcto para nuestro futuro".

De hecho, el bajón de este año ha sido, en cierto modo, incluso positivo, ya que ha servido para mostrar a Williams cuáles son sus límites actuales.

"Creo que el año pasado nos dejamos llevar un poco demasiado y demostramos que, de hecho, somos capaces de construir un coche más o menos decente si no cambian demasiadas cosas. Pero los cambios en el reglamento siempre sacan a la luz las debilidades", explica Vowles.

Por eso, "ha sido bueno que hayamos pasado por esto, porque hemos llevado a cabo cambios bastante profundos en la estructura del equipo que, en mi opinión, eran necesarios para dar los siguientes pasos", explica el jefe de equipo.

Más sobre Williams:

Vowles: Sabíamos que iba a ser difícil

O dicho de otro modo: los problemas que tiene Williams en 2026 han puesto de manifiesto lo urgentes que eran ciertos cambios dentro del equipo. El propio Vowles nunca ha ocultado que Williams, por ejemplo, va años por detrás de los equipos punteros de la Fórmula 1 en materia de infraestructura.

En 2025, el equipo compitió por encima de su nivel teniendo en cuenta los medios de los que disponía, pero en 2026, según Vowles, la realidad les alcanzó —lo cual, al menos a él, no le sorprendió del todo—. En la Fórmula 1 nunca se puede "predecir con exactitud dónde estaremos en las distintas fases", explica.

Cuando firmó el contrato como director del equipo Williams para la temporada 2023, ya había anunciado a la junta directiva "que encontraríamos cosas terribles en cuanto nos pusiéramos manos a la obra de verdad", revela James Vowles, quien, pese a todo, continúa firmemente convencido de que el equipo va por el buen camino.

"Me dedicaré con todo mi corazón, toda mi alma y cada hora de mi día —al igual que el equipo— a resolver cualquier problema en cuanto lo detectemos. Pero, a cambio, pido que podamos contar con el apoyo necesario", afirma Vowles.

Y, de hecho, afirma que percibe ese apoyo. La junta directiva es "realmente excelente" en este sentido, subraya. "Saben que esto va a ser un reto difícil", explica Vowles, cuyo objetivo es llevar a Williams de nuevo a lo más alto.

Ni siquiera la difícil temporada de 2026 ha cambiado nada al respecto.

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