Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Vowles, agradecido con Sainz por su 2025 con Williams y ambicioso con 2026

James Vowles, director de Williams, se mostró agradecido con Carlos Sainz por su primera temporada con el equipo y quiere ser ambicioso de cara a la F1 2026.

Juanjo Sáez
Publicado:
James Vowles, Team Principal de Williams, Carlos Sainz, Williams FW47

James Vowles, Team Principal de Williams, Carlos Sainz, Williams FW47

La primera temporada de Carlos Sainz con Williams ha sido mucho mejor de lo esperado, ya que en 2025 y pese a centrar todos sus recursos en el nuevo reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026, el equipo consiguió dar un paso adelante que le ha permitido acabar quinto en el mundial de constructores y conseguir dos podios totalmente inesperados e importantes para ambas partes.

Ni él, ni tan siquiera el director del equipo, James Vowles, esperaban un rendimiento tan bueno este año, pero las ambiciones de la escudería de Grove son todavía mayores y apuntan a seguir mejorando.

Tras el GP de Abu Dhabi 2025, Vowles fue claro en su mensaje de agradecimiento con Sainz: "Gracias, Carlos, por una increíble primera temporada juntos. Espero que sean muchas más. Hemos conseguido ser quintos, sigamos trabajando en ello el año que viene".

Analizando la temporada al completo, el director del equipo fundado por Frank Williams reconoció el gran paso adelante en todos los aspectos de la estructura.

"Este año ha supuesto un paso más en nuestro plan para devolver a este equipo a la primera línea. No ha sido una transformación drástica, sino deliberada y constante. Hemos dado pasos de gigante en nuestra forma de trabajar, de afrontar cada carrera y de comportarnos como equipo. Y a través de todo ello, tu fe ha ayudado a impulsar ese impulso".

Sin embargo, Vowles no quiere perder mucho tiempo ya hablando y pensando en 2025, ya que a partir del próximo año llegará lo que él miso define como "una oportunidad fantástica" para Williams.

"Para nosotros, 2026 comienza ya. Lo que debemos recordar es que dentro de aproximadamente un mes volveremos a la pista con el coche de 2026 y llegarán todas estas nuevas regulaciones. Será un invierno muy corto para todos, pero no puedo esperar a que llegue el momento. Creo que será una oportunidad fantástica para ver cómo hemos logrado seguir evolucionando como organización y seguir adelante".

Y acabó con un mensaje muy claro al respecto: "Nos espera un año emocionante".

Filtros