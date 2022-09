Villeneuve probará un F1 de Alpine en Monza tras el GP de Italia

Cargar el reproductor de audio

Será la primera vez que el piloto de 51 años se ponga al volante de un coche de F1 casi actual desde que disputó su última carrera con BMW Sauber en Hockenheim en 2006.

La oportunidad surgió gracias a su relación con la cadena de televisión Canal +, y forma parte de la celebración del 25º aniversario de su título de campeón del mundo, que logró con un Williams con motor Renault en 1997.

Jaques Villeneuve pilotó para el equipo de Enstone en las tres últimas carreras de la temporada 2004 junto al actual piloto de Alpine, Alonso, consiguiendo dos décimos puestos y un undécimo. También trabajó con el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, en su época de BAR Honda.

El A521 es el coche con el que corrieron Fernando Alonso y Esteban Ocon la pasada temporada y que este año han utilizado para los test de desarrollo de jóvenes pilotos Oscar Piastri y Jack Doohan.

"Ocurrió a través del vínculo con Canal+. Un equipo francés y una televisión francesa, y gané hace 25 años con motor Renault", dijo Villeneuve a Motorsport.com.

"Así que es por eso. Pero será el coche del año pasado en Monza y no se puede desafinar, así que serán vueltas útiles".

"Disputé tres carreras con Fernando, así que tengo un pasado con ese equipo, y [el actual director deportivo] Alan Permane fue mi ingeniero".

"Esto es súper, súper emocionante. Es una locura. Será bueno entender también lo que estos coches pueden hacer. He probado el simulador. Los coches modernos no son impresionantes a baja velocidad, pero son increíbles a alta velocidad".

"Sólo tengo que asegurarme de que me den un buen asiento. Será un infierno, porque las fuerzas G serán increíbles. Lo bueno es que tienes una larga recta. Así que físicamente puedes relajarte ahí".

Fernando Alonso, Alpine A521

Villeneuve reconoció que los controles del volante son aún más complicados ahora que cuando corrió por última vez en la F1 en 2006, pero no está preocupado por ello.

"Sí, pero todo se convierte en un hábito. Siempre he sido un gamer, no sólo en los juegos de carreras, y una vez que se adquiere el hábito, se puede hacer cualquier cosa".

"Cuando aún no es un hábito es cuando se vuelve difícil, cuando tienes que empezar a mirar el volante y pensar 'oh, qué significa', y no tienes tiempo. Pero cuando se convierte en un hábito, en algo natural, entonces se vuelve fácil".

Villeneuve subrayó que sigue siendo un piloto activo: "Nunca he dejado de querer hacerlo. Así que mi objetivo últimamente ha sido llegar a la NASCAR. Después de hacer Daytona este año, eso me dio ánimos para intentar hacer una temporada completa. Pero ahora mismo estoy tan ocupado con la televisión que eso bloquea cualquier otra cosa".

El comentarista del Canal+, Julien Febreau, un piloto experimentado, también tendrá la oportunidad de conducir el A521 en Monza, mientras que el equipo también pondrá en pista el A522 de este año para un filming day.

Villeneuve y Febreau se prepararán para su test en Monza probando un coche Lotus E20 de 2012 de "experiencia de conducción" en Paul Ricard esta semana.