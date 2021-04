Al canadiense, que actualmente vive en Italia y compite en la Nascar Whelen Euro Series con el equipo de Alex Caffi, no le supone ningún problema alcanzar el medio siglo de vida: “Por ahora es un número. Envejecer no es un problema”, afirma en una entrevista con el Corriere della Sera.

Villeneuve ganó la Indy 500 en 1995 y dos años más tarde se coronó en la F1, pero reconoce que tiene la espina clavada de no haber conseguido las 24 Horas de Le Mans cuando corrió con Peugeot. “Me falta Le Mans. Con eso habría tenido la Triple Corona, algo que solo ha logrado Graham Hill”.

El ex de Williams llegó a la Fórmula 1 después de haber triunfado en IndyCar (antigua CART), y fue el último piloto en dar el salto y poder ganar el campeonato de la máxima categoría. Tras él no solo se estaba su talento, sino también un apellido que había hecho historia en el Gran Circo.

Villeneuve cuenta en la entrevista lo difícil que fue ser hijo de Gilles: “El problema no era ser considerado hijo de Gilles, estaba orgulloso de ello. Fue que se enfadaron cuando les dije que no corría para continuar el sueño de mi padre. Así que decidí no hablar más de eso, porque se había vuelto imposible decir la verdad. Mi padre me introdujo en las carreras, pero corrí porque quería, no para continuar lo que fue interrumpido”.

En su debut en la F1 en 1996 logró la pole y un segundo puesto con Williams. Al frente del equipo estaba Sir Frank, a quien Jacques recuerda con cariño: "Un gran personaje. Sabía cómo hacer que todo funcionara, pero si no te llevabas bien, te liquidaba en dos segundos. Solo contaban las carreras y su equipo, pero tenía mucho respeto por quien ganaba”.

Al hablar sobre la lucha que tuvo con Michael Schumacher y Ferrari por el título de 1997, dice que el desafío de aquel año no era realmente contra el Cavallino Rampante, sino contra el piloto alemán, a quien le ganó el título en la última carrera en Jerez de la Frontera tras un toque que le costó todos los puntos al Kaiser.

“Michael se tiró a por mí y eso me ayudó a ganar. No puedo estar enfadado, aunque como en el colegio, siempre hay alguien con quien nunca te llevarás bien. Fue una pelea entre lobos, él era el lobo más fuerte y le vencí”.

“Michael era mucho más importante que Ferrari, porque no eran el equipo a batir ese año. Michael sí lo era. Había construido un equipo a su alrededor”.

Villeneuve analiza el actual estado de la Scuderia y se muestra bastante convencido de que están "mejor que el año pasado. En Imola sabremos más". Y manda un aviso a Leclerc: “Para Charles el verdadero peligro es Sainz. Porque Carlos nunca ha estado en un equipo tan importante: ha ido creciendo con el tiempo, llega con determinación y experiencia, está acostumbrado a enfrentarse a compañeros rápidos. Es un piloto frío, estudioso y puede ser muy molesto para Charles”.

Sobre Hamilton, que aspira al octavo campeonato del mundo, no se atreve a decir si es mejor piloto que Senna y Schumacher. De hecho, expresa sus dudas: “No lo sé. Michael y Ayrton ganaron con coches que no tenían el potencial de ganar, en situaciones complicadas, sin el apoyo del equipo. Lewis, en cambio, siempre ha dominado con el mejor monoplaza y con apoyo interno. Deberíamos verlo sin estas dos condiciones”.

Los años dorados de Villeneuve en Williams

