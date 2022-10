¿Qué hemos podido aprender del viernes de F1 en Japón?

Las dos sesiones de entrenamientos libres en mojado en el regreso del Gran Premio de Japón ocultaron en gran medida el verdadero orden de la parrilla en Suzuka. Sin embargo, aunque fue Mercedes quien marcó el ritmo, ya que Russell lideró por delante de Hamilton en la FP2, hay indicios suficientes que sugieren que Max Verstappen se está reservando mucho para la pista seca, y que es el favorito a lograr una victoria que, con vuelta rápida, le daría matemáticamente el título 2022.

La historia del viernes de F1 en Japón

El hecho de que las dos sesiones de libres se hayan disputado con más o menos normalidad fue algo inesperado, ya que se había pronosticado mucha lluvia y el agua caía a 30 minutos de la primera práctica. Pero se ha rodado, aunque la actividad en pista ha sido mucho menor de lo habitual para un viernes.

Fernando Alonso fue el que marcó el ritmo de forma inesperada en la primera hora. Después de que la pista se secara hasta cierto punto para allanar el camino a las tandas con neumáticos intermedios, el español completó el recorrido de Suzuka en 1:42.248 para situarse al frente de la tabla. Luego, el empeoramiento de las condiciones en el último cuarto de hora le dejó ahí, por lo que el bicampeón terminó con tres décimas de ventaja sobre Carlos Sainz y Charles Leclerc. Por su parte, Verstappen fue sexto y Sergio Pérez décimo, mientras que Hamilton se quedó en una lejana 13ª posición y Russell en la 18ª con sólo cuatro vueltas completadas.

Como era de esperar, la complicada pista y sus condiciones cambiantes sorprendieron a más de un piloto. El mayor damnificado fue Mick Schumacher, que hizo aquaplaning con la FP1 ya terminada y se estrelló contra el muro, dañando severamente su Haas F1 Team. El alemán, que está luchando por su futuro en la F1, no volvería a la pista durante el viernes, ya que fue necesario un cambio de chasis.

Los de las Flechas Plateadas coparon las dos primeras posiciones de la FP2, que tuvo una duración especial de 90 minutos porque estaba previsto probar los neumáticos Pirelli de 2023. Sin embargo, como se trataba de gomas slick, ese test se canceló y dejó con intermedios a los pocos que completaron stints representativos de tandas largas.

George Russell, el primero en cambiar las gomas de mojado por las verdes en la segunda sesión de entrenamientos, fue reduciendo sus tiempos hasta llegar a 1:41.935s, aventajando a Lewis Hamilton en 0.235s. Verstappen fue tercero, aunque a 0.851s de distancia, mientras que Pérez terminó cuarto.

Después de un intento sobre el final para evaluar ajustes de puesta a punto, Kevin Magnussen fue quinto por delante de Sainz, el mejor Ferrari. Leclerc, por su parte, se quedó en la 11° posición después de un despiste en la horquilla en una vuelta de salida de boxes. El mérito del monegasco es que mantuvo el Ferrari en marcha para volver a la pista y la sesión transcurrió sin bandera roja.

Tabla de tiempos de la FP2 del GP de Japón 2022 de F1 (top 10)

Russell también pudo presumir de marcar el mejor tiempo en la FP2 gracias al buen timing suyo y del equipo. A diferencia de Verstappen, que optó por utilizar un mismo juego de intermedios hasta el final, el británico entró en boxes para montar un nuevo set de gomas y rápidamente marcó dos tiempos mejorados. Luego, las condiciones de una pista que se estaba secando parecieron perjudicar los tiempos. A medida que la superficie pasaba de húmeda a grasienta, limitando la cantidad de agua estancada que los intermedios podían evacuar, los tiempos ya no fueron tan competitivos y Russell mantuvo la primera plaza.

El Mercedes W13 no ha sido el mejor de la temporada 2022 y sigue siendo el primer coche de la escudería que no gana un gran premio desde 2011. De sus muchos defectos, un dolor de cabeza persistente ha sido el problema del monoplaza para generar suficiente temperatura en sus neumáticos delanteros. Eso es algo que se ve en seco, y mucho más en una pista fría y empapada.

Así que, aunque no vimos el cambio habitual de la FP2 a mapas de motor más bajos y con más combustible, para ralentizar el ritmo y hacer las simulaciones de las tandas largas de carrera, nadie pudo igualar a los Mercedes.

Sin embargo, eso no es todo. Como Mercedes es uno de los seis equipos que no ha realizado un stint de carrera representativo en los 90 minutos con ninguno de sus pilotos, y como se espera una clasificación en seco, su ritmo podría no traducirse en una posición en la primera fila de la parrilla el sábado o incluso en dominar el domingo.

Promedio de tandas largas con intermedios el viernes en el GP de Japón 2022 de F1:

Posisición Equipo Tiempo Vueltas 1 Ferrari 1:45.570 5 2 Red Bull 1:46.683 12 3 Aston Martin 1:46.766 10 4 AlphaTauri 1:47.733 12

Qué significan las lecciones de la FP2 para la primera carrera en Japón desde 2019

De los cuatro equipos que han podido hacer algo parecido a una simulación de stint de carrera más o menos normal, parece que el trabajo de Sainz ha sido el más competitivo. Sus tiempos promediaron 1:45.57, según nuestros cálculos, para sugerir que tiene una poderosa ventaja de un segundo sobre el ritmo de Verstappen.

Esa diferencia podría ser exagerada por los interrogantes habituales de los entrenamientos en cuanto a las cargas de combustible y los mapas de motor. El primero está respaldado por el hecho de que el español sólo hizo una tanda de cinco vueltas, excluyendo la de entrada y salida de boxes. Pérez, por el contrario, duplicó eso. Verstappen corrió durante 12 vueltas. Y, como se ha mencionado anteriormente, los Red Bull decidieron rodar con un solo juego de neumáticos, mientras que Sainz pudo hacer uso de unos intermedios nuevos para contribuir en gran medida a ese impresionante ritmo.

Con una clasificación en seco, se espera que el RB18 más ligero que ha surgido tras las vacaciones de verano siga siendo la referencia. Especialmente en una pista que exige una gran carga aerodinámica, que destroza los neumáticos y que cuenta con notables sectores de velocidad máxima en la curva 130R y en la recta principal. Todos estos elementos parecen favorecer al Red Bull y a su motor Honda.

Además, aunque Suzuka es un circuito clásico y permanente, es estrecho. Tras las calles de Marina Bay de la pasada prueba, llegan otro trazado que no favorece los adelantamientos. Por eso, el ritmo de clasificación previsto por los Red Bull podría dar sus frutos en la carrera si se asegura la posición en pista. Siempre y cuando Verstappen no sufra con el anti-stall (anti calado), como hace una semana...