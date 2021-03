Vídeo: Raikkonen explica su casi accidente con Sainz en los test

En el tercer y último día de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein, las imágenes de televisión mostraron a Carlos Sainz y a Kimi Raikkonen luchando en la pista y saliéndose los dos después de la curva 10.

Sainz esta tratando de dar una última vuelta rápida con un juego de neumáticos blandos en los últimos minutos del test, pero se vio obligado a abandonar su intento tras cruzarse con un Raikkonen que iba más lento.

Una repetición mostró que el español tomó la línea interior en la curva 10, justo en el momento en que Raikkonen giraba. Esto provocó que los dos coches estuvieran a punto de tocarse. De hecho, el toque se salvó por milímetros gracias a la maniobra evasiva del finlandés. Ambos terminaron en la escapatoria exterior sin mayores consecuencias.

A continuación, se vio a Sainz seguir de cerca al coche de Raikkonen durante el resto de la vuelta, dejando clara su frustración.

Vídeo del incidente de Sainz y Raikkonen en Bahrein

Cuando se le preguntó por el incidente, Raikkonen explicó que no era consciente de que Sainz estuviera detrás de él y se hubiera acercado tanto, pero cree que evitaron el contacto.

"No creo que nos hayamos tocado, no lo sé", dijo Raikkonen. "No tenía ni idea de que estaba ahí, y luego lo vi en el último momento, y tiré a la derecha. Pero no lo sé".

"Supongo que estaba enfadado y trató de jugar. De todos modos, dudo que nos hayamos tocado. No lo sentí".

Raikkonen terminó el último día de pruebas de pretemporada siendo el piloto que más vueltas completó el domingo, acumulando 166 vueltas en el coche Alfa Romeo C41.

El finlandés cerró las pruebas con el cuarto mejor tiempo, un resultado decente que indica que el equipo ha progresado después de una difícil campaña 2020.

Raikkonen se negó a sacar demasiadas conclusiones de la pretemporada, pero sintió que el coche ofrece un paso adelante en comparación con el año pasado.

"Solo son pruebas, así que nunca sabes lo que hacen los demás, pero por pura sensación, seguro que es mejor que el año pasado", dijo Raikkonen. "Supongo que más rápido de lo que éramos al final del año. Como dije, es un test, y creo que la sensación con el coche es un poco mejor. Veremos dentro de unas semanas dónde terminamos".

Las mejores fotos técnicas de los test de la F1 2021 en Bahrein

Detalle del difusor del Haas VF-21 1 / 22 Foto de: Uncredited El VF21 también presentó un nuevo diseño de difusor en la sección exterior (resaltado en blanco) que presenta una superposición con muescas en la sección principal. Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El RB16B conducido por Sergio Pérez montó una sonda Kiel en la parte delantera de las ruedas traseras con el objetivo de obtener información sobre el movimiento del flujo de aire en esa zona. Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Se puede ver un tubo de Pitot montado en la sección central del alerón delantero del SF21 que sirve para recopilar datos del flujo de aire mientras Charles Leclerc circulaba por la pista en la sesión de la mañana. Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 4 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El AlphaTauri AT02 montó una serie de sondas Kiel detrás del alerón delantero y otro medidor detrás del monoplaza, para que el equipo recopilara datos sobre el flujo de aire desde la parte delantera a la parte trasera. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 5 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los sensores de sondas kiel se montaron detrás de las ruedas delanteras en el Alfa Romeo C41 y no tienen la estructura habitual. El objetivo es permitir colocar las sondas kiel en áreas donde pueden capturar la mayor cantidad de información sin perturbar el flujo de aire alrededor del coche Mick Schumacher, Haas VF-21 6 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Haas instaló un nuevo alerón delantero en el VF21 para el último día de pruebas de pretemporada, además de la nueva 'capa' y turning vanes instalados debajo del morro y el chasis respecto al segundo día. Estos elementos deberían ayudar a mejorar el rendimiento aerodinámico en la parte delantera de el coche. Esteban Ocon, Alpine A521 7 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las sondas Kiel se vieron detrás del Alpine A521 con un ángulo especial para alinearse mejor con el flujo que sale del difusor y de la parte trasera del monoplaza. Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images AlphaTauri AT02 roció parafina los flancos del coche. Esta pintura a base de aceite muestra las líneas de flujo creadas por el flujo de aire. Esto permite que los equipos pueden estudiar esta información para evaluar si los resultados del mundo real se correlacionan con sus herramientas de simulación en la fábrica. Detalle del Ferrari SF21 9 / 22 Foto de: Uncredited Un trío de láminas alineadas en el borde del suelo y el difusor del Ferrari SF21 para proteger el flujo en esa sección de la turbulencia creada por el neumático. Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El McLaren MCL35M fue rociado con parafina sobre el cuerpo del morro y las superficies aerodinámicas circundantes. Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Un vistazo a la parte trasera del Mercedes W12 Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 12 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Y a modo de comparación, la parte trasera del Red Bull RB16B, que tiene una salida de refrigeración notablemente más alta que está enmarcada por los elementos de la suspensión trasera, igualmente elevados, y que se modificaron para 2021. Esteban Ocon, Alpine A521 13 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El equipo Alpine ha estado usando parafina azul durante estos test, la cual se roció sobre el suelo del A521 durante la sesión de la mañana. El equipo instaló varias piezas nuevas para ayudar a redistribuir el flujo de aire sobre el coche. Detalle de la parte trasera del Ferrari SF21 14 / 22 Foto de: Giorgio Piola Imagen trasera del Ferrari SF21 que, aunque modificado en comparación con su predecesor en muchos aspectos, podemos ver cómo todavía se ve obligado a utilizar una salida de refrigeración mucho más grande que algunos rivales. Detalle de la parte trasera del Red Bull Racing RB16B 15 / 22 Foto de: Giorgio Piola Como comparación, el RB16B presenta una zona mucho más compacta, pero también hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el equipo para elevar la salida por encima de la línea del triángulo inferior. Detalle de la parte trasera del Mercedes W12 16 / 22 Foto de: Giorgio Piola Mercedes presenta una salida de refrigeración igualmente pequeña, aunque con una forma muy diferente, con la sección de la cadera elevada en la zona de la botella de coca-cola que, también ha aumentado, y una sección ondulada en la superficie superior. Detalle de la parte trasera del Aston Martin AMR21 17 / 22 Foto de: Giorgio Piola El Aston Martin AMR21 presentó una salida de refrigeración trasera igualmente pequeña, aunque más ancha y menos profunda que el Mercedes. Detalle del bargeboard del McLaren MCL35M 18 / 22 Foto de: Giorgio Piola Una imagen general del conjunto de bargeboard y el deflector de los pontones en el McLaren MCL35M. Hay que observar cómo las aletas de estilo persiana veneciana inferiores más largas giran sobre su eje para ajustar el flujo de aire que pasa por ellas. Esta no es una decisión de diseño que sea exclusiva de McLaren, aunque aquí es bastante evidente. Detalle del difusor del McLaren MCL35M 19 / 22 Foto de: Giorgio Piola Otro ángulo del difusor del McLaren MCL35M y esas láminas centrales que comienzan su viaje como parte de la transición del suelo. Detalle de la suspensión del Ferrari SF21 20 / 22 Foto de: Giorgio Piola Hay mucho que analizar en esta imagen del Ferrari SF21, con un flap horizontal desplegado entre las láminas del suelo delante del neumático trasero, las dos primeras son parte de un trío de aletas que se pueden ver en el borde del fondo plano / difusor y la nueva para la L 2021 del conducto de freno en forma de guía que se extiende frente al triángulo inferior de la suspensión. También hay que tener en cuenta la forma y la profundidad del canal del suelo, que esencialmente aumenta el espacio disponible en la zona de la botella de refresco. Fernando Alonso, Alpine A521 21 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El Alpine A521 en los boxes con el difusor empapado en parafina azul, que sirve para evaluar que el flujo de aire se comporte como se predijo. Lewis Hamilton, Mercedes W12 22 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Mercedes W12 con su mezcla habitual de color gris / azul junto con la parafina, que ahora parece un poco fuera de sintonía cuando se aplica a un monoplaza negro en lugar de a uno plateado, ya que nos facilita ver el flujo y las estructuras que se crean en la pintura.