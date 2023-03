Vídeo: Hamilton se sincera con un detector de mentiras

Cargar el reproductor de audio

¿Eres Lewis Hamilton? Esa es la pregunta con la que comienza el curioso detector de mentiras al siete veces campeón del mundo, y en Sky F1 quisieron someter al británico de Mercedes a todo un cuestionario para salir de una vez por todas de dudas sobre sus secretos. Los primeros instantes son tan solo para comprobar la veracidad de las respuestas, como su identidad, la edad o su lugar de nacimiento, pero la cosa se le va complicando.

Los presentadores del programa no tardan en ponerle sobre la mesa si alguna vez ha mentido al que es su ingeniero de pista, Peter Bonnington, a lo que el inglés contesta si ninguna tardanza que no, lo mismo que sobre el director de su escudería, Toto Wolff, y reciben la misma respuesta, un 'no' tan grande como los hitos que ha cosechado sobre el asfalto. Todo parece bien para ese detector, que asegura que Lewis Hamilton no mentían en ninguna de las preguntas, y tampoco lo hizo cuando se le dijo si se había buscado a sí mismo en Google, obteniendo una contestación afirmativa.

No obstante, a pesar de la seriedad que parecía plantear el programa, todo se trataba de algo cómico, y bastaba con avanzar unos minutos hasta ver la pregunta que le hacían sobre si había visto el reality show de la familia Kardashian, algo que el británico negaba entre risas. Además de ello, tirando de sátira con George Russell y su gusto por ir sin camiseta a raíz de la publicación que subió hace años a Instagram, Lewis Hamilton indicó que a su compañero se le podía ver más que a él sin la parte superior de la ropa, incluso que le vencería en un combate, pero no solo al más joven de la dupla, sino que a Toto Wolff también lo ganaría.

El heptacampeón es muy sincero y seguro de sí mismo, y eso se pudo notar en lo que indicó sobre su estilo para vestir, "el mejor del paddock", aunque no se ponía la medalla de 'Sir' que le entregaron al ser caballero de Reino Unido en su casa y solo hizo sus necesidades una vez en el monoplaza cuando competía, pero no indicó cuándo fue.

Sin embargo, la pregunta que más puso en jaque a Lewis Hamilton fue la de su mejor compañero, y le propusieron a Fernando Alonso, algo que negó rotundamente. Pocos segundos después explicó los motivos por los que Valtteri Bottas era el elegido para ello, puesto que ambos viajaban juntos a las carreras y era "divertido, además de un "camarada".

El de Mercedes afirmó que nunca pensaba en lo que hacer por las noches cuando estaba líder de una carrera de Fórmula 1 con más de medio minuto de ventaja, pero dijo que seguirá viendo el campeonato una vez que se retire, cosa que otros muchos campeones han detestado por el cansancio que les produjo alcanzar su objetivo final.

