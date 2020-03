Vídeo: el desternillante show de Norris durante la F1 virtual

Que Lando Norris es el piloto más divertido de la Fórmula 1 actual empieza ya a ser algo asumido por todos. El británico ha superado a Daniel Ricciardo y sus apariciones en redes sociales son siempre estelares, provocando multitud de carcajadas.

Este domingo, Norris disputó dos carreras de eSports. Primero, la organizada por Veloce Esports y nuestra web Motorsport.com, donde claudicó ante los 'simracers'. Y, poco después, la que la Fórmula 1 organizó para sustituir al GP de Bahrein, donde le falló el ordenador y no se pudo conectar para disputar la clasificación.

Obligado a salir último, Norris pensó que necesitaba algunos consejos, y lejos de recurrir a expertos en los Esports, tiró de ayuda de pilotos 'reales', telefoneando a Max Verstappen, Carlos Sainz y George Russell, entre otros.

También lo hizo con su jefe, el CEO de McLaren Zak Brown, y con el ingeniero de rendimiento del equipo de Woking, Andrew Jarvis.

Los consejos no empezaron muy bien cuando Verstappen le recomendó no frenar en la curva 1 y llevarse a todos por delante. Más sensato que el de Red Bull fue Carlos Sainz, que protagonizó uno de los momentos más divertidos del show.

El madrileño parecía no tener agregado a su compañero de equipo y preguntó quién estaba llamando. Cuando supo que tenía al otro lado del teléfono a Lando, le tiró un dardo sobre cómo fue su temporada 2019, en la que una y otra vez se encontraron en pista: “Ve totalmente seguro. Max cree que estás compitiendo contra pilotos profesionales, pero no lo estás haciendo. Ten una salida segura, te pondrás 12º, y luego conduce toda la carrera como si me llevaras a mí delante”.

Respecto a la estrategia, Sainz le recomendó: “Sal con medios y luego pon blandos, siempre funciona”.

También generó muchas risas (en quienes lo estaban viendo y en el propio Norris) cuando llamó a George Russell y le dijo al piloto de Williams que necesitaba consejo de alguien totalmente acostumbrado a salir último.

Antonio Felix da Costa fue otro de los sorprendidos por Norris, al que cuestionó su llamada: "¿Por qué me llamas? Tengo mierdas más importantes que hacer".

Luego, en la carrera, Norris no tuvo la salida deseada, y aunque pudo ir remontando hasta luchar por el cuarto puesto, un trompo a pocos metros del final le dejó quinto. El resultado acabó siendo lo de menos, y se agradece a Lando las risas aportadas en momentos tan duros para todos.

