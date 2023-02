Vídeo: la anécdota del niño, Alonso y el ídolo de Stroll en la presentación

Cargar el reproductor de audio

Aston Martin presentó su nuevo coche, el AMR23, en un evento presencial este lunes. Lo hizo en sus instalaciones de Silverstone, donde acudió un reducido grupo de aficionados que pudieron ver de cerca por primera vez el monoplaza de Alonso y Stroll para la temporada 2023 de F1.

Uno de esos afortunados fue un niño que, en primera fila y equipado completamente con los colores de Aston Martin Racing, tuvo además el honor de poder hacer una pregunta a los pilotos, concretamente a Lance Stroll, dejando un divertido momento que provocó risas en los asistentes.

"Pregunta para Lance, mientras creías, ¿quién era tu mayor ídolo?". Pese a que por edad perfectamente la respuesta podría haber sido su nuevo compañero (cuando Alonso ganó sus mundiales, Stroll tenía siete y ocho años), el canadiense no dudó y respondió: "Michael Schumacher". El presentador añadió: "Buena elección", y Stroll se apresuró a explicarlo.

"No, diría... ya sabes, yo era solo aficionado al deporte cuando era niño, me encantaba el automovilismo. Ya sabes, vi a Fernando en mis primeros años, mientras crecía, él ganó carreras y campeonatos, pero no te voy a mentir, yo animaba a Michael en ese momento...", dijo mientras Fernando Alonso se encogía de hombros de manera divertida y todo el mundo, también el niño, se echaba a reír.

Precisamente contra Michael Schumacher luchó Alonso para ganar su segunda corona, en 2006, después de un 2005 en el que Ferrari no estuvo a la altura y el mayor rival del asturiano fue Kimi Raikkonen, de McLaren.

"Así que estoy realmente feliz de tener a Fernando en el equipo ahora y, ya sabes, estoy realmente emocionado de trabajar juntos", continuó Stroll.

El presentador quiso saber quién es el ídolo del chaval que preguntó, y su respuesta provocó el otro momento divertido: "Mi ídolo es Fernando Alonso". El bicampeón le dedicó un gesto de aprobación y agradecimiento con el dedo pulgar y sin dejar de sonreír se giró hacia Stroll y haciéndole el gesto de 'mira, mira', le dijo: "En serio...".

(Haz click aquí si no has podido ver arriba el vídeo del momento)

Las risas se fusionaron con los aplausos tras la primera anécdota de dos pilotos que sin ir más lejos el año pasado protagonizaron un fuerte accidente en Austin y esta temporada están condenados a entenderse. Y entonces continuó la presentación del AMR23, el coche con el que ambos esperan poder liderar la zona media de la parrilla o al menos luchar de tú a tú con los equipos que la forman.