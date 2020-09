Vídeo: el accidente de Norris para 'estrenar' Mugello

Tras una primera sesión de entrenamientos libres del GP de la Toscana donde los pilotos intentaron acumular el mayor kilometraje posible sin meterse en líos, en la segunda llegó el primer accidente del fin de semana.

Nicholas Latifi había hecho un trompo en la FP1 y Charles Leclerc en el inicio de la FP2, pero fue Lando Norris quien, cuando todos buscaban los límites y un gran tiempo en vuelta rápida, sufrió la primera salida importante de pista.

El británico se fue largo en la curva 3 y, a la salida la misma, el MCL35 pisó la grava y salió disparado acabando contra las protecciones. Aunque Norris pudo salir por su propio pie, el alerón delantero del McLaren estaba destrozado y eso obligó a la aparición de la primera bandera roja del regreso de la F1 a Mugello.

"Lo sentí mucho peor cuando estaba en el coche respecto a lo que parece desde fuera. Creo que hay algo de daño en la dirección y tal vez en al trasera, pero nada enorme, afortunadamente", comentó el inglés tras volver a boxes.

"No creo que se dañase demasiado el suelo ni los alerones, más allá del delantero, obviamente. No es terrible, podría haber sido peor, así que tuve suerte. Pero fue un pequeño error por mi parte que costó bastante, me costó la tanda larga en FP2. Pero así son las cosas y espero solucionarlo mañana".

"Tal vez no nos fue como esperábamos. Esperábamos empezar el fin de semana un poco mejor. No creo que estemos mal o seamos lentos. El coche ha sido muy complicado y tal vez nos faltó algo de competitividad respecto al resto. Hay mucho trabajo por hacer".

