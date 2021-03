Vettel: "Hace 10 años habría entrado en pánico"

El tetracampeón del mundo esperaba poder tener un comienzo sólido con su nuevo equipo en los test de pretemporada en Bahrein el fin de semana pasado, pero sus planes se vieron frustrados por problemas de fiabilidad que limitaron su actividad en pista.

Un fallo en la caja de cambios el segundo día y un presunto problema con el turbo en el último día le impidieron sumar más kilometraje y rodó mucho menos de lo que habría querido de cara al comienzo de la temporada de F1.

Vettel terminó los test como el piloto titular con el menor número de vueltas. Logró solo 117 en total, lo que contrasta con las 237 de Pierre Gasly, el más activo.

Dado que Vettel se enfrenta al desafío de cambiar a un equipo diferente con un motor distinto y un concepto de monoplaza también diferente, necesitaba acumular muchos kilómetros.

Tras las dificultades de los test, sabe que no llegará como habría querido en el Gran Premio de Bahrein que abrirá la temporada 2021 el día 28 de marzo.

Pero, aunque reconoce que las cosas no son ideales, dice que las afronta de manera tranquila.

"No estoy demasiado preocupado", aseguró. "Tal vez sea la edad, tal vez sea la experiencia, pero probablemente hace 10 años habría entrado en estado de pánico. ¿Pero me ayudaría eso? Probablemente no".

"Solo intentamos hacer lo que pudiéramos y aprovechar el tiempo que teníamos. Aun así rodamos algo, y para mí fueron súper útiles las vueltas de hoy", dijo sobre los 57 giros con los que cerró el domingo a pesar de perderse más de dos de las cuatro horas que tenía.

"Así que podría ser mejor, pero también podría ser peor. Se trata de mantener la calma, hacer lo que se pueda y avanzar cuando sea el momento".

Vettel también cree que incluso los pilotos que pudieron hacer mucho más kilometraje que él no estarán del todo cómodos de cara a la primera carrera dado el reducido número de días de pruebas.

"Creo que la gente que no tuvo ningún problema y pudo hacer muchas vueltas tampoco pudo adquirir toda la información sobre los coches nuevos, los neumáticos nuevos y los cambios durante el invierno en solo un día y medio".

"Seamos sinceros: es difícil practicar, porque para eso tenemos que estar en el coche y poder rodar. Hay que rodar en pista. Puedes hacer mucho simulador, pero no es lo mismo".

"Así que en solo día y medio no es posible tener el mismo ritmo que tenías la 17ª de las 20 carreras del año pasado"

"Llevará un poco de tiempo ponerse al día, aunque seguro que algunos necesitan menos tiempo que otros".

