Vettel, descontento con el peso de los Fórmula 1 actuales

Los Fórmula 1 han ganado casi 150 kilos en los últimos 11 años. El aumento en medidas de seguridad y la llegada de los motores tubo híbridos (como podrás ver en la galería de debajo) han sido cable en tal aumento de peso, pero aun así son muchos los que piensan que debe haber un punto intermedio.

Quienes más sufren ese cambio de fisionomía de los coches son los pilotos, que son quienes los utilizan y sienten las diferentes sensaciones respecto a los monoplazas de épocas anteriores.

Vettel, que debutó en Fórmula 1 en 2007 y desde 2008 es un fijo de la parrilla, recordó sus primeros años cuando se le preguntó qué piensa de los coches actuales.

"Creo que los coches son fenomenales en cuanto carga aerodinámica, y es increíble cuánta carga aerodinámica tenemos y las velocidades que se alcanzan, lo rápidos que son los F1 en curvas de alta y media velocidad", respondió en una entrevista con Motorsport.com

"Pero a baja velocidad se nota el peso, lo sientes cuando trazas una chicane o una horquilla y llevas el coche de un lado a otro. Ahora los monoplazas son, en mi opinión, demasiado pesados".

Vettel comprende las razones tras el aumento de peso, pero expresa su deseo de que se busquen alternativas: "Creo que podríamos deshacernos de parte de la carga aerodinámica, no la necesitamos, queremos tener coches más ligeros. En general, seguiríamos logrando los mismos tiempos por vuelta, e incluso podríamos ir más rápido".

"Llegamos a esto por la nueva unidad de potencia y todo el extra que supone. Obviamente, algunas son medidas de seguridad, y eso está bien. El Halo pesa como 10 kilos. Quizás se puede hacer un poco más ligero, y aún así puede ser muy resistente".

"Lo que digo es que con algunas cosas probablemente sea justo que haya más peso, pero otras se pueden debatir. Recuerdo que aquellos coches suponían una gran sensación al tener solo 600-620 kg. Ahora el mínimo al que llegas es 750".

Por último, Vettel puso como ejemplo el peso de los karts para señalar la sensación que le gustaría tener en la Fórmula 1: "Si subes a un kart, obviamente, lo que más te sorprende, porque no tienes tanta potencia, es el peso. Hay tan poco peso que puedes maniobrar el kart y ser muy, muy rápido. Sí, obviamente no tienes aerodinámica, así que no eres lo suficientemente rápido. Pero eso es un poco lo que nos falta. Ese sentimiento de 'jugar', ya sabes".

Repasa, en esta galería, el aumento de peso de los Fórmula 1 desde 1961: ¡300 kilos más!

Galería Lista De 1950 a 1960 no hubo ninguna restricción en el peso máximo ni mínimo de los monoplazas de la Fórmula 1 1 / 16 Foto de: Ferrari Media Center Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg. En la foto, 1 José Froilán González en el GP de Gran Bretaña de 1951. En 1961 se estableció que los coches no podían pesar menos de 450 kg en vacío con los motores de 1.5 litros 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images En la foto, Giancarlo Baghetti lidera el GP de Francia con el Ferrari 156, mientras que Innes Ireland se sale de pista con el Lotus 21. En 1966 se introdujeron los motores de 3 litros y el peso mínimo aumentó a 500 kg 3 / 16 Foto de: David Phipps En la foto, Richie Ginther, Honda, Jochen Rindt, Cooper, Jack Brabham, Brabham, Denny Hulme, Brabham, John Surtees, Cooper en el GP de México de aquel año. La F1 elevó a 575 kg la cifra en 1973 4 / 16 Foto de: LAT Images En la imagen, Roger Williamson con el March-Ford 731 en el GP de Holanda de aquel año. El peso mínimo se mantuvo invariable, hasta que en 1981 se incrementó hasta los 585 kg 5 / 16 Foto de: Williams F1 En la imagen, Alan Jones con el Williams. Las reglas posteriores, con los motores de cuatro tiempos, llevaron a una reducción del peso mínimo. En 1994 los monoplazas debían pesar al menos 505 kg 6 / 16 Foto de: Renault En la imagen, Michael Schumacher con Benetton en 1995. En 1995 se volvió a elevar esta cifra, situándola en 595 kg 7 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images En la imagen, Damon Hill con el Williams FW17. En 2009, los monoplazas de F1 debían pesar, al menos, 605 kg 8 / 16 Foto de: XPB Images En la foto, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, y Sebastian Vettel, Red Bull Racing. El último año de los motores V8, en 2013, el peso mínimo estaba en 642 kg 9 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images En la imagen, Fernando Alonso con el Ferrari F138. En el primer año de la nueva era turbo híbrida, 2014, el peso mínimo aumentó a 691 kg 10 / 16 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images En la foto, Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 Mercedes, y Jenson Button, McLaren MP4-29 Mercedes Al año siguiente se realizó un nuevo ajuste que lo elevó a 702 kg 11 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images En la imagen, la parrilla en el GP de México. Dos años después, en 2017, se volvió a cambiar la normativa, debido a las Pirelli más anchas. 728 kg fue la cifra aquella temporada 12 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En la imagen, Daniel Ricciardo, con el Red Bull RB13. En 2018 se introdujo el Halo y la cifra pasó a ser de 734 kg 13 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images En la imagen, varios coches en el GP de España de aquel año. Debido a la excesiva presión sobre los pilotos para bajar de peso, la FIA introdujo en 2019 un mínimo de 80 kg para piloto+asiento y un mínimo total de 743 kg 14 / 16 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images En la imagen, Carlos Sainz con el McLaren MCL34. En 2020, tras la adición de un segundo medidor de flujo de combustible, el peso mínimo será de 746 kg 15 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images ... y para 2021, la nueva normativa, con piezas estándar más pesadas, el peso mínimo será de 768, la cifra más elevada de la historia 16 / 16 Foto de: Motorsport.com En la imagen, bocetos de cómo lucirán los Fórmula 1 en 2021.

