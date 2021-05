Vettel recibirá las mejoras de Aston Martin en el GP de España

El equipo de Silverstone cedió su último paquete de nuevas mejoras a Stroll primero, mientras intenta acelerar el desarrollo de un complicado AMR21.

Después de una prometedora sesión de clasificación, Vettel tuvo un decepcionante domingo en Portimao. Pasó el corte a la Q3 por primera vez desde el GP de Gran Bretaña del año pasado. Finalmente, ocupó la décima plaza en parrilla, mientras Stroll tuvo problemas para pasar de la Q1 y quedó eliminado en la 17º posición.

Sin embargo, el alemán no pudo mantener ese ritmo en la carrera, acabando en el 13º lugar, una posición por delante de Stroll.

"Tengo un par de mejoras disponibles para el próximo fin de semana", declaró Vettel. "Y con suerte, podremos ser un poco más competitivos. Un sábado limpio obviamente será la clave para tener un mejor domingo. Pero espero que durante la carrera, tengamos un poco más de ritmo para meter más presión".

"Claramente parece que no tuvimos un ritmo como el de los AlphaTauri y menos aún de los Alpine. Así que sí, necesitamos revisar eso. Pero en conclusión, no fuimos lo suficientemente rápidos".

Respecto a si las mejoras habían funcionado como se esperaba en el monoplaza de Stroll, afirmó: "Creo que sí, obviamente no las he probado, así que no sé. Pero espero que vaya a ser un fin de semana mejor".

"Este fin de semana sufrimos un poco más con la configuración, así que espero que sea un poco más sencillo en la próxima carrera y que tengamos más ritmo, sobre todo el domingo por la tarde".

Vettel admitió que el equipo tomó la decisión correcta al dar las nuevas partes a Stroll primero.

"Obviamente, él está mucho más cómodo con el coche comparado conmigo. Todavía seguimos aprendiendo más sobre el monoplaza".

"Creo que va a ser una temporada larga, pero este par de carreras de ahora van a ser cruciales para volver a estar arriba. Seguimos cambiando varias cosas de una sesión a otra para extraer lo máximo".

Las últimas mejoras de Aston Martin

Por Matt Somerfield y Giorgio Piola

La actualización gira en torno al fondo plano y el difusor, las áreas donde le equipo cree que más ha perdido en esta temporada debido a la nueva reglamentación aerodinámica.

En la parte delantera del suelo, el equipo ha optimizado el diseño de su 'ondulado' fondo plano, con una sección extra de ondulaciones que se ha añadido antes de la primera sección del suelo.

Esta ola pequeña (flecha roja) parece haber sustituido elementos de la parte principal del suelo original. Sin embargo, esto debería ayudar a generar el efecto buscado en la parte superior, lo que les permitirá ganar tiempo de forma inmediata.

La cresta del fondo plano de Aston Martin Racing AMR21

La introducción de este aún más complejo fondo plano ondulado continúa el estilo de desarrollo adoptado por Mercedes, que es el otro equipo que actualmente utiliza el mismo tipo de diseño con el objetivo de extraer más tiempo de la parte delantera del suelo.

Dado que las escuderías ya no pueden colocar ni ranuras ni agujeros completamente cerrados en esta sección del suelo, esto les ha obligado a rediseñar el camino del flujo del aire. Estas ondulaciones parece que permiten que el flujo de alta presión de la parte superior del suelo se conecte con la de baja presión por debajo del fondo plano de una forma similar. Todo esto se suma para lidiar con el aire que genera la rueda delantera.

Las aletas del suelo de Aston Martin Racing AMR21

Aston Martin también ha realizado modificaciones en la parte trasera del suelo, ya que una aleta adicional se inclina por delante del neumático trasero (flecha roja).

Esto provocará un impacto en cómo se dirigirá el flujo del aire a través del neumático trasero y hasta el canal próximo a él.

Estas crestas, aletas y aletines del fondo plano son esenciales para alterar el flujo del aire en esta zona, ya que estas puedan reducir las turbulencias que produce al aire del neumático trasero que, si no se administra, se dirige al difusor, perdiendo carga aerodinámica.

Conectado con esto, el equipo también ha realizado un cambio en la estructura del rampa del difusor (círculo).

Si bien pensamos que un rediseño del difusor es únicamente visible en la parte trasera de un monoplaza, todo el volumen de un difusor puede causar un importante impacto en su funcionamiento. Si estuviéramos viendo esta zona desde abajo, veríamos que el techo del difusor en esta zona se ha aumentado y, por lo tanto, se ha modificado el tamaño y el volumen del difusor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

La escudería colocó parafina fluorescente en la parte inferior del difusor durante algunas vueltas realizadas en el viernes del GP de Portugal. De esta forma, podrían confirmar si las mejoras estaban funcionando como se esperaba y si el trabajo que se está realizando en la fábrica es correcto.

La nueva estructura de los neumáticos y las mínimas presiones en ellos que introdujo Pirelli para 2021 también han sido un quebradero de cabeza para los equipos, ya que esto les obliga a optimizar el ritmo del monoplaza dentro de estos parámetros.

Esto no ha causado un efecto solamente en cómo el neumático entra dentro de la ventana de temperatura correcta, sino también en el rendimiento del coche desde delante hasta atrás. Esto se debe a que los neumáticos delanteros responden peor esta temporada y obliga a los pilotos a trabajar aún más en ellos.

Como respuesta a todos estos desafíos, Aston Martin optó por un diseño de conductos de frenos asimétricos el pasado fin de semana, eliminando en el lazo izquierdo del monoplaza la placa ciega exterior del tambor, mientras que en el derecho tiene un grupo de orificios en forma de lágrimas cerca de la parte interior del conducto.

Estos diseños alternativos adaptan la posición y la cantidad de calor que produce los frenos a las llantas y que, en consecuencia, incrementa la temperatura central del neumático.

Estas modificaciones que Aston Martin realizó en el monoplaza de Stroll siguen la línea de la drástica actualización que realizó el equipo en Imola.

Los pontones del AMR21 fueron, en esta ocasión, el objetivo principal. La escudería no solo disminuyó el tamaño de la entrada de los pontones, sino que también modificó la carrocería con un estilo de inclinación hacia abajo para mejorar el flujo del aire sobre la parte trasera del coche.