Vettel no descarta volver a la F1: "No puedo decir que no"

El pasado mes de noviembre, tras cruzar la bandera a cuadros en Abu Dabi, se le perdió la pista a Sebastian Vettel. Fiel a lo que dijo el día en que anunció su retirada, durante varios meses el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 no tuvo ningún contacto con el mundo del motor, salvo de forma estrictamente privada.

Pero, tras el inicio de la temporada 2023, el piloto alemán comenzó a hacer algunas apariciones, como una fugaz aparición en el Gran Premio de Mónaco, unos días al volante de sus monoplazas de F1 (siempre alimentados por biocombustible), o el pasado fin de semana, cuando participó en el evento 'Red Bull Fórmula Nürburgring', saliendo a pista en el mítico Nordschleife al volante del RB7 con el que ganó su segundo título mundial, en 2011.

Entrevistado por Sky Sports F1, la televisión que tiene los derechos en Reino Unido, Vettel subrayó que sigue en buena forma física, lo que despertó la curiosidad de Martin Brundle, que inmediatamente le preguntó si se plantearía un regreso a tiempo completo al campeonato, como ha ocurrido en el pasado con otros campeones del mundo, desde Nigel Mansell y Kimi Raikkonen hasta Fernando Alonso.

"No puedo decir que no, porque realmente no se puede saber", respondió sorprendentemente el tetracampeón. "Creo que si esta pregunta se la hubieran hecho a los pilotos que has mencionado, bueno, algunos de ellos probablemente habrían dicho 'no, no voy a volver', pero todos volvieron al final. Así que no puedo descartarlo".

Sebastian Vettel, Red Bull RB7 en el viejo Nurburgring. Foto de: Red Bull Content Pool

Vettel fue más allá, señalando que al final es una cuestión de la oportunidad: cuanto más tentadora sea la llamada, mayores serán las posibilidades de caer en la tentación.

"Obviamente, no tengo mucho tiempo por delante", explicó. "Ahora tengo 36 años y todavía podría aceptar un reto así, pero dentro de diez años ya no. Todo puede depender de la oportunidad que te ofrezcan, pero de momento no es algo en lo que esté pensando. Sigo centrado en "qué hacer después", creo que para cualquier deportista ese es probablemente el mayor reto. Dependiendo del deporte que practiques llegas a un punto entre los 30 y los 40 en el que tienes que hacerte la pregunta: ¿qué hago ahora?".

El nombre de Sebastian había surgido en Bahrein, en vísperas de la primera carrera de la temporada, tras los rumores sobre el adiós de Lance Stroll, una alarma que luego se acalló. Tras ese momento, el nombre de Vettel dejó de asociarse a los asientos libres en el mercado, pero el alemán admitió que sigue manteniéndose en forma.

"Sí, es algo que me he impuesto a mí mismo", comentó Vettel sobre su estado físico. "Pero no lo hago pensando en la posibilidad de que de repente me llamen para sustituir a un piloto. De todas formas estoy bien, el único trabajo que tendría que hacer para estar seguro de estar en perfecta forma es en el cuello, digamos que no ha estado a la altura de lo que requiere la conducción en pista, pero por lo demás diría que está todo bien", finalizó.