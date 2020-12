Vettel y Leclerc hacen las paces tras su rifirrafe en Bahrein

Sebastian Vettel y Charles Leclerc hablaron después del Gran Premio de Bahrein para aclarar la situación tras una queja del piloto alemán por un movimiento al límite de su compañero en la curva 1 del circuito de Sakhir.

Vettel expresó su frustración por la radio del equipo respecto al movimiento de Leclerc en la primera curva después de la segunda arrancada, donde el cuatro veces campeón del mundo consideró que el monegasco no le dejó el espacio suficiente.

Después de que Leclerc adelantase al teutón por el interior, el futuro piloto de Aston Martin dijo por la radio del equipo: “¡No, otra vez! No puede hacer eso como si yo no estuviera ahí. Fue lo mismo que sucedió en Austria. Esta vez, debí haberme chocado, tal vez esa era la mejor opción”.

En el pasado Gran Premio de Estiria, un movimiento de Leclerc en la primera vuelta dio lugar a un accidente entre los dos pilotos de Ferrari, obligando a ambos a retirarse de la carrera.

En Bahrein, el monegasco consiguió un punto al acabar 10º, mientras que Vettel terminó 13° después de reportar que su coche era difícil de conducir en algunos momentos.

Leclerc y Vettel confirmaron después de la carrera que habían hablado sobre el incidente, y Leclerc aseguró que fue una situación diferente a la de Austria.

"Hablamos de ello", dijo Leclerc. "Por mi parte, lo único que puedo decir es que seguramente estaba en una posición muy ajustada, pero por otro lado, no fue como en Estiria, donde no estaba en un lugar visible”.

"Esta vez intenté ir más allá para que me viera. Había muy poco espacio, pero intenté ir a por él, aunque asegurándome de que me pudiera ver. Se puede argumentar que probablemente no había suficiente espacio entre nuestros coches estando en el mismo equipo, pero sí, eso fue todo”.

Vettel dijo que Ferrari "no necesita hacer un mundo de ello", argumentando que él y Leclerc podrán dejar el asunto rápidamente detrás.

"Obviamente, estuvo muy ajustado", dijo Vettel. "Podría decirse que, si tienes tres coches en la primera curva, a veces una maniobra así puede funcionar, pero la mayoría de las veces no es el caso”.

"Hablamos de ello para poder continuar, porque no es la mundial”.

Después de que Ferrari lograse su mejor resultado con sus dos coches en Turquía al finalizar tercero y cuarto, la casa de Maranello cayó a la parte trasera de la mitad de la parrilla en Bahrein y tuvo que trabajar mucho para estar en condiciones de sumar un punto.

El director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies, dijo que la caída en el rendimiento no fue resultado de su déficit de potencia del motor, sino que citó como posible factor las condiciones más cálidas en comparación con las carreras recientes.

"No creo que todo se deba a la potencia del motor ", dijo Mekies. "Es cierto que comparado con las últimas tres o cuatro carreras, perdimos algo de ventaja en el grupo de mitad de parrilla, y si pierdes ese poco es suficiente para pasar de un extremo a otro”.

"Ha sido doloroso desde esa perspectiva. Si consideras todas las circunstancias, ciertamente todo fue muy diferente a lo que habíamos visto en las últimas tres o cuatro carreras en Europa con un clima más frío y húmedo”.

"Esperemos que haya una manera de conseguir un poco más de potencia en comparación con lo que hemos hecho este fin de semana y eso es lo que intentaremos el próximo fin de semana”.