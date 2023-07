Vettel tiene "algunas ideas" sobre su futuro papel en la F1

Sebastian Vettel se retiró de la F1 al final de la temporada 2022. El alemán, que habló en el Festival de la Velocidad de Goodwood el pasado fin de semana, afirmó que ha habido "mucho interés" en asignarle un nuevo rol dentro de la máxima categoría del automovilismo y reconoció que no descarta una futura implicación en algo relacionado con la promoción de temas ecológicos.

Sin embargo, por el momento, asegura estar disfrutando del tiempo libre con su familia y de no tener una agenda fija que le permita fluir en su vida cotidiana.

"Ya veremos, pero tengo algunas ideas", dijo Vettel cuando se le preguntó por su futuro en la F1. "Estuve en Mónaco a principios de año y tuve una muy buena reunión con Stefano [Domenicali]".

"Aparte de que, obviamente, los coches contaminan, la F1 tiene una gran responsabilidad, porque es un evento muy grande. Asiste mucha gente, creo que hubo unas 500.000 personas en el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana pasado".

"Así que hay mucho más allá de los coches, pero obviamente, los coches, es lo que todo el mundo ve. Y es importante ir en la dirección correcta. Pero sí, estamos hablando y tengo algunas ideas. Veremos qué nos depara el futuro", explicó.

Preguntado por si había recibido muchas ofertas de trabajo interesantes durante este tiempo, dijo: "Hay mucho interés desde distintos ángulos. Pero el año pasado me puse el objetivo de ser libre".

"Y digo que no a muchas cosas, en primer lugar porque quiero llegar a conocer esta versión de mí mismo que no sabe en cierto modo qué hacer y no tiene, digamos, un horario fijo".

"Ese sigue es el momento en el que estoy. También paso mucho tiempo con mis hijos, hemos viajado un poco en furgoneta. Así que lo estoy disfrutando".

"Pero también sé que no voy a vivir la vida de mis hijos. No puede ser mi tarea principal. Aunque obviamente quiero estar ahí para ellos. Pero antes o después, seguramente se me ocurrirá cómo puedo empezar un nuevo reto en lo personal", añadió el expiloto de Aston Martin.

A la pregunta de cuándo empezó su pasión por los temas ecológicos, Sebastian Vettel -que pilotó en Goodwood un Williams FW14B y un McLaren MP4/8 con combustible 100% sostenible, dijo:

"Yo diría que probablemente no lo suficientemente pronto, pero seguramente es algo de lo que oí hablar cuando era más joven y, obviamente, el problema ya estaba ahí".

"Pero es algo de lo que hoy en día todo el mundo ha oído hablar, y nos estamos dando cuenta de que no podemos huir de ello. No sé si ha influido en mi rendimiento, es difícil saberlo. Siempre es difícil de pensar eso en las carreras".

"Probablemente diría que no, pero si fue así, no me arrepiento porque creo que hay problemas en este mundo que son mucho más grandes que un tiempo por vuelta y una posición en la tabla".

"Aunque las carreras son mi vida y en esos días probablemente no hubiese nada más importante para mí, para todos nosotros y para nuestro planeta hay un interés mucho más importante en comparación con si me clasifico un poco más arriba o un poco más abajo".

"Poniendo las cosas en perspectiva, lo que ocurre en el circuito y en la Fórmula 1 seguramente no sea importante en lo absoluto", concluyó el tetracampeón del mundo de la mano de Red Bull.

