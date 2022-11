Vettel revela la historia detrás de su camiseta de Abu Dhabi F1

Cargar el reproductor de audio

El veterano piloto alemán se retiró de la máxima categoría después de la carrera de Yas Marina del pasado fin de semana, después de que tomase la decisión de poner punto y final a su carrera deportiva para poder pasar más tiempo en casa con su familia.

En los últimos años se ha convertido en un gran defensor del medio ambiente, haciendo muchas contribuciones para favorecer la visibilidad de los problemas sociales y climáticos.

Cuando entró en el paddock de la Fórmula 1 por última vez como piloto en Abu Dhabi, Vettel lucía una camiseta negra con una imagen del planeta tierra con la palabra: "Invitación".

El diseño de su camiseta generó muchas preguntas sobre su significado, algo que el tetracampeón ha aclarado. En unas recientes declaraciones, Sebastian Vettel explicó que su mensaje era una invitación a la gente para contribuir en la lucha contra el cambio climático.

"Se trata realmente de una invitación para que todos puedan ver el poder y la influencia que podemos tener en mucha gente", explicó en un vídeo en redes sociales.

El veterano alemán reveló que su propia concienciación sobre estos temas fue provocada por el nacimiento de sus hijas y, poco después, también por la muerte de su suegro.

"Tengo que admitir que cuando era joven, cuando tenía 20 o 25 años, no lo veía realmente como que era un gran problema, porque no me impactaba", dijo.

"En la vida que yo llevaba, me interesaban las carreras, me interesaba tener éxito. Pero en ese momento ocurrieron un par de cosas en mi vida que me marcaron".

"Elegí, junto con mi mujer, ser padre. A los 26 años nació nuestra primera hija; al año siguiente nació nuestra segunda hija. Y al año siguiente, a mi suegro le diagnosticaron cáncer, [y] falleció un año y medio después".

"Así que al mismo tiempo, me enfrenté al futuro: ver a mis hijos, tenerlos en brazos por primera vez. Y, a la vez, enfrentarme a la muerte, al final de la vida. Eso me hizo reflexionar sobre mi vida, el futuro que nos espera y el mundo en el que vivimos".

Vettel dijo que dar un paso atrás para comprender la gran oportunidad que tenía de ayudar e influir en el cambio, le hizo decantarse por pasar a la acción.

"Pensé: ¿cómo puedo utilizar la voz y el alcance que tengo para tratar de poner remedio a cosas que son realmente importantes para todos nosotros?".

"Creo que el mundo está cambiando rápidamente. Y todos tenemos que ver lo que podemos hacer. Así que empecé a reflexionar sobre las cosas que podía hacer yo, para empezar a ser menos parte del problema y más parte de la solución".

"¿Cómo viajo de una carrera a otra? Por la eficiencia del tiempo y por la comodidad, obviamente, se suele hacer en jets privados, etc. Yo abandoné eso por completo. Y empecé a sentirme mejor".

"Empecé a cuestionar mi nutrición, ¿qué es lo que como? ¿De dónde vienen los alimentos? Empecé a pensar: ¿de dónde saco mi energía? ¿Cómo consumo? ¿Qué ropa me compro? Son muchas cosas".

Vettel explicó que también intentó que otros pilotos se involucraran en transmitir el mismo mensaje, así como de animar al público a hacer algo en favor del cambio.

"Intenté hablar también con los demás pilotos para hacer hincapié en que estamos en una posición única, tenemos un impacto directo en el clima de nuestro planeta", dijo.

"Estamos entre la espada y la pared, es hora de cambiar, es hora de reconsiderar nuestras acciones y actitudes. Evidentemente, debemos pensar en las generaciones del futuro".

Y añadió: "No podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que poner en marcha ciertos cambios en nuestras vidas y en las de todos y preguntarnos, y por eso lo planteé como una invitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Comienza con cosas muy pequeñas y ya harás cosas más grandes, obviamente".

"Nosotros, como pilotos, estamos en una gran posición para inspirar a la gente, para impactar en ellos. Creo que las acciones cotidianas son importantes, ya sea recoger un trozo de plástico o una botella de plástico que veas en el suelo cuando sales a pasear".

"Sea lo que sea, las pequeñas cosas marcan la diferencia. Y esa es la idea que hay detrás de esa camiseta, una invitación a concienciar a la gente de que cada pequeña cosa importa".

"Y también a los otros pilotos, todos tenemos una responsabilidad que compartimos de cara al futuro para, con suerte, hacer de este mundo un lugar mejor y proteger nuestro futuro", concluyó.