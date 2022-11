Vettel, "en paz" antes de despedirse de la F1 en 2022

Cargar el reproductor de audio

A Sebastian Vettel le queda solo un fin de semana de competición, en el Gran Premio de Abu Dhabi, antes de colgar el casco, y el alemán insiste en que la única persona que tiene que satisfacer con lo que hace es a él mismo.

"La forma en que pienso es eso", dijo cuando Motorsport.com preguntó sobre su final en la Fórmula 1 en la reciente cita de Brasil. "Y pensé en muchas cosas antes de tomar la decisión, y hay un montón de opiniones desde el exterior en que la gente se pregunta: ¿es importante hacer una buena carrera?".

"Por supuesto que sería bonito ganar mi última carrera, pero siendo realista, ¡creo que va a ser muy difícil", comentó entre risas. "Por supuesto, desde fuera parece se ve mejor salir desde lo más alto, y es importante ganar la última carrera o un campeonato y luego retirarse, pero lo que sentí, cuanto más lo pensé, es que la única persona a la que realmente le importa es a mí mismo".

"Así que se podría decir que ganar es una historia bonita, y que es algo precioso para marcharse, pero luego, ¿quién tendría que hacer frente a la despedida?", dijo el tetracampeón. "Sin faltar al respeto, ni a vosotros ni a la opinión en general, en cierto modo, solo soy yo, sin ser egoísta, pero es la forma en que lo veo".

"Así que estoy en paz con ello", comentó el de Aston Martin. "Sé que mi última carrera no será la mejor de todas las que haya hecho, no importa demasiado".

Después de una segunda temporada un poco frustrante con el equipo de Silverstone, Vettel ha tenido actuaciones muy destacadas en Japón y Estados Unidos, y ha mostrado signos de recuperación: "Fue genial, obviamente".

"Disfruté esas carreras mucho más que, por ejemplo, en México, donde estaba atrás porque éramos lentos", dijo. "Pero, en general, creo que tengo mucha suerte de haber tenido tantas carreras en las que he remontado, y no solo hacia atrás".

En el GP de Sao Paulo, Vettel hizo una gran carrera al sprint (pese a la agresiva defensa de su compañero Lance Stroll) pero no pudo puntuar ante la mala suerte de su estrategia.

Cuando se pidió a Vettel que resumiera su trayectoria, argumentó que era demasiado pronto para hacer una evaluación: "Todavía no he mirado hacia atrás, así que tal vez eso sea más bien una pregunta para dentro de diez años, pero estoy muy contento con ella".

"Evidentemente, he tenido muchos momentos destacados, muchas grandes carreras, grandes personas a las que he conocido y con la que he trabajado", explicó el germano. "Seguramente haya tenido momentos que no fueron buenos, pero creo que ayudaron a llegar donde estoy hoy".

"No me arrepiento de nada, creo que me lo he pasado muy bien, eso lo resume todo, creo que soy un privilegiado", insistió. "Estoy muy contento de llevarme todo eso, todo lo que he aprendido, lo que he podido experimentar, el apoyo que he recibido, también para, con suerte, que me ayuden en el próximo capítulo".

Sobre si tendría nostalgia, añadió: "No sé cómo esta semana, pero ¡no sé si me siento muy nostálgico ahora! Creo que a veces paso demasiado tiempo pensando en lo que vendrá, y no disfruto tanto del presente".

"Pero apenas paso tiempo mirando hacia atrás, aparte de entender por qué fui tan lento, qué perdimos, y así sucesivamente", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!