¿Y si Vettel se subiera al podio en la primera carrera de 2021?

Después de la temporada de pesadilla que está viviendo Sebastian Vettel este 2020 en la Fórmula 1, donde ha llegado a sugerir que no tiene el mismo monoplaza que su compañero de equipo, Charles Leclerc, 2021 empieza a llegar como un oasis en mitad del desierto.

El alemán cambiará Maranello por Silverstone y se convertirá en pilar fundamental del desembarco de Aston Martin con equipo propio en la F1, rebautizando a la estructura de Racing Point. Además, el tetracampeón del mundo ha comprado acciones de la compañía británica y hará las veces de embajador del fabricante.

Marc Surer, ex piloto de F1 y comentarista de Sky Alemania, se imagina a Sebastian Vettel en el podio desde el inicio de la temporada 2021 con Aston Martin: "¡No me extrañaría! Si el coche hace lo que él quiere, es el tipo de piloto que puede hacerlo realidad", dice en una entrevista con Motorsport-Total.com, de Motorsport Network.

"Sabe cómo ganar carreras y sabe cómo llevar el coche a esas posiciones. No ha olvidado cómo hacerlo. Aunque ahora esté pasándolo mal", dice Surer, y avisa: "Al final, eso sólo lo fortalece. Si las cosas mejoran, sabe que todas las malas experiencias que ha tenido pueden ayudarle".

Tanto Vettel como Ferrari ya han dado por terminada mentalmente la temporada 2020, cree el ex piloto suizo: "Me di cuenta de que cuando dijeron que Vettel no tiene realmente ningún problema, que todo funciona sin inconvenientes". Surer cita las declaraciones del director deportivo de la Scuderia, Laurent Mekies, después de la 14ª posición de salida del alemán en Imola.

"En realidad se han dado por vencidos con él. No creo que lo pongan deliberadamente en desventaja. Pero de alguna manera se dieron cuenta de que no lo iban a llevar al frente", analiza el piloto suizo y ve "claros paralelismos" con su compatriota Thomas Lüthi en el Mundial de Moto2: "El tipo solía competir por la victoria todo el tiempo. Y ahora no tiene confianza".

La situación es similar para Vettel y Ferrari. El SF1000 se está convirtiendo "cada vez más en un coche de Leclerc", dice Surer, porque Charles Leclerc se las apaña mucho mejor que Vettel y Ferrari, por consiguiente, va más en la dirección del monegasco con las actualizaciones. Esto hace que la situación sea "obviamente aún peor" para Vettel.

"Pero el hecho de que ahora esté acabando la temporada, de que no tire la toalla, eso demuestra la grandeza. Creo que es muy de admirar por su parte", añade Surer, que le da a Vettel la esperanza de que todo vaya mejor en 2021. Está convencido de que en Aston Martin "se hará todo lo posible para proporcionarle el coche que quiere. Ferrari no ha hecho eso desde que llegó Leclerc".

"Porque acaban de ver que hay alguien que es su futuro. Y en Aston Martin, confiarán en Vettel y responderán a sus deseos Han fichado a un cuatro veces campeón del mundo y están pagando un buen dinero por él", puntualiza.

Además, Vettel también debería aprovecharse del rendimiento del "Mercedes rosa" (que será verde en 2021). "El Racing Point es un coche noble, porque incluso Stroll puede llevarlo rápido. Es relativamente fácil de conducir, como un Mercedes, donde probablemente muchos otros también serían rápidos", añade Surer.

Así evoluciona el SF1000: Cómo el progreso de Ferrari se debe a una idea antigua

Para el cuatro veces campeón del mundo, esto es positivo "porque el año que viene conduciremos más o menos los mismos coches que este".

Habrá que esperar todavía unos meses para ver si las predicciones se cumplen y el desembarco de Vettel en Aston Martin le devuelve la sonrisa.

¿Sumará Vettel con Aston Martin alguna victoria más a esta lista?