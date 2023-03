Verstappen, a punto de perderse el GP de Arabia Saudí por un virus

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen no estará en Yeda para el media day del Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 2023. Así lo ha confirmado el propio piloto a través de sus redes sociales el propio jueves, horas antes de que empiece la actividad en el paddock árabe.

No te pierdas nada del GP de Arabia Saudí 2023 de F1 : Horarios del GP de Arabia Saudí de F1 2023 y cómo verlo

"He estado mal en los últimos días debido a un virus estomacal, pero ya me encuentro recuperado. Sin embargo, tuve que posponer mi vuelo, por lo que no estaré en el circuito hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!", explicó el neerlandés en sus redes sociales.

Ese incidente supone un claro contratiempo en el desarrollo de su fin de semana. Aunque la jornada del jueves está fundamentalmente destinada a la realización de entrevistas y ruedas de prensa, los pilotos aprovechan para reconocer el estado del asfalto, mantener reuniones con los ingenieros y adaptarse al lugar en el que se celebrará el gran premio.

"Max ha estado con un virus estomacal en los últimos días, y con el consentimiento de la FIA, no estará presente el jueves en el circuito", escribió poco después el equipo, respecto a la obligatoriedad de los pilotos de estar presentes en los actos del jueves.

Aunque leyendo su publicación puede parecer que llegará a Yeda justo para el arranque de la actividad (con la primera sesión de entrenamientos libres programada para el viernes a las 16:30 horas de Arabia Saudí, 14:30h en España), lo cierto es que llegará el jueves por la noche, según han confirmado fuentes de Red Bull a Motorsport.com.

