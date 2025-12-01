Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Lewis Hamilton y Max Verstappen libraron en 2021 una batalla épica por el título mundial. En la última vuelta de la final de temporada en Abu Dhabi, Verstappen adelantó a Hamilton y se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez.

Mientras Verstappen volvió a coronarse campeón en 2022, 2023 y 2024, y en 2025 sigue en la lucha por el título pese a tener un Red Bull Racing menos competitivo, Hamilton solo ha logrado dos victorias desde el controvertido desenlace de Abu Dabi 2021. El pasado invierno, el siete veces campeón del mundo puso fin a una era de doce temporadas plagadas de éxitos con Mercedes para iniciar una nueva etapa en Ferrari.

Su salto a Maranello, sin embargo, le ha aportado poco. Aunque al comienzo de la temporada el británico de 40 años ganó la sprint en China, todavía sigue esperando su primer podio con la Scuderia en un Gran Premio convencional. En los últimos meses se le ha visto cada vez más abatido ante las cámaras. De hecho, Hamilton describió recientemente su primera temporada en Ferrari como "una pesadilla".

"Si no te sientes seguro o cómodo dentro de la dinámica del equipo, no puedes ser tú mismo y eso tiene impacto", explica Verstappen en declaraciones a PA sobre la situación de Hamilton en Ferrari.

"Abandonas un equipo que ha sido como tu segunda familia y donde has construido toda tu carrera. No es sencillo tomar un rumbo completamente diferente, especialmente cuando te enfrentas a alguien como Charles Leclerc, que lleva más tiempo en Ferrari. Es muy difícil".

"La edad tampoco juega a tu favor. A esa edad no vas a ser más rápido. No necesariamente más lento, pero seguro que no más rápido, mientras que Charles sigue mejorando. Así que eso tampoco le ayuda", añade Verstappen.

Cuando surge el tema de un posible retiro de Hamilton en la F1, el neerlandés responde: "Si esto es tu vida, es muy difícil alejarse. Pero si tienes otros proyectos en marcha o algo a lo que realmente quieras dedicar tu tiempo, entonces es más fácil decir adiós".