Fórmula 1 GP de México

Verstappen se desespera con las salidas de Red Bull: "Sería más rápido corriendo"

Con una recta especialmente larga hasta la primera curva, la salida promete ser clave en México. Verstappen tiene una respuesta muy clara cuando le preguntan si ahora confía más en ella que en las últimas semanas.

Ronald Vording

Editado: 1 nov 2026, 12:45

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Aunque Max Verstappen aseguró que tenía ritmo suficiente para conseguir la pole position en Ciudad de México, su último intento quedó arruinado por una bloqueada en la curva 13, provocada principalmente, según el piloto de Red Bull, porque Lando Norris le molestó ligeramente en el último sector.

En circunstancias normales, el resultado final de la clasificación habría permitido al neerlandés ocupar un puesto en la segunda fila de la parrilla, pero la sanción que recibió tras su incidente con Liam Lawson el viernes significa que tendrá que salir quinto.

Esto parece especialmente doloroso en México, ya que históricamente la segunda fila ha demostrado ser una buena posición de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El rebufo es muy potente en el camino hacia la primera curva, lo que hace que perderse esa segunda fila resulte todavía más desafortunado.

"Pero eso no puedes saberlo de antemano. Quizá mañana estemos pensando: 'Pues al final ese quinto puesto no estaba tan mal'", bromeó Verstappen durante su encuentro con los medios neerlandeses en el paddock.

Sin embargo, un problema todavía mayor que la sanción en parrilla es que Red Bull lleva toda la temporada 2026 sufriendo con sus salidas, y la larguísima recta hasta la primera curva podría hacer que esa debilidad resulte aún más perjudicial en México.

El director del equipo, Laurent Mekies, ya ha señalado que Red Bull no podrá solucionar completamente el problema este año, puesto que necesita introducir modificaciones en algunos componentes, incluido el embrague, que no podrán llegar hasta 2027.

Aun así, Mekies se mostró esperanzado en que Red Bull todavía pueda progresar esta temporada con el material del que dispone, del mismo modo que ya ha conseguido mejoras importantes respecto a la primera carrera del año en Melbourne.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Sin embargo, cuando Motorsport.com le pregunta a Verstappen si tiene algo más de confianza en la salida que en las últimas semanas, su respuesta es breve y contundente:

"No, la verdad es que no, si soy completamente sincero".

Esto está relacionado, en parte, con lo ocurrido durante los entrenamientos libres en Ciudad de México, donde los ensayos de salida tampoco salieron del todo según lo previsto. De hecho, el viernes, el tetracampeón del mundo llegó a decir por la radio del equipo:

"Creo que podría salir más rápido corriendo. Hago una prueba de salida al final del pitlane y es un desastre".

"Hago otra salida y otro desastre. ¿Por qué no cambiamos algo? ¿O sería mejor que hiciera una salida al estilo Le Mans? Ya sabes, salgo corriendo, empujo el coche y me subo. Y entonces arranco para empezar la carrera".

Cuando le recuerdan esas palabras durante su encuentro con los medios neerlandeses, Verstappen se echa a reír:

"¡Quizá deberíamos hacerlo de verdad! ¡Creo que sería igual de rápido!".

En un tono algo más serio, Verstappen explica que no hay demasiado que pueda hacer para evitar que se repitan los problemas en las salidas.

"Hay algunas cosas, pero tienen más que ver con los procedimientos [por parte del equipo]. En cuanto a la salida en sí, no hay mucho que pueda hacer al respecto".

Estas palabras encajan perfectamente con los comentarios que tanto Verstappen como su compañero Isack Hadjar hicieron en Austin, donde ambos pilotos señalaron que, aunque estaban siguiendo correctamente todos los procedimientos desde el volante, los resultados seguían sin ser los deseados.

Hadjar espera que la salida vaya algo mejor que en las últimas semanas, pero también insiste en que será toda una incógnita, especialmente después de los diversos problemas técnicos que ha sufrido durante el fin de semana.

"Espero que vaya mejor, pero hemos trabajado muchísimo este fin de semana. Por desgracia, en los Libres 1 apenas pudimos rodar y no hicimos ninguna prueba de salida. Esta mañana hemos hecho algunas bastante decentes, con sensaciones aceptables, así que veremos qué pasa mañana. ¡Vamos a necesitar una buena salida!".

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