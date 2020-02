Verstappen resume la primera semana del Red Bull RB16

Dados los pocos cambios de reglamento que hay para 2020, todo parece indicar que Red Bull y Ferrari serán los principales rivales de Mercedes. Falta saber a qué distancia estarán, y de momento en esta primera semana solo los alemanes han destacado en la tabla de tiempos.

Así, las palabras de los pilotos pueden decir más que lo que dicta la clasificación, y a Max Verstappen se le pidió un resumen de estas primeras jornadas. "Hemos tenido una buena primera semana, creo", declaró.

El holandés asegura no estar preocupado por los registros de los demás, y se mostró optimista: "Aprendimos mucho sobre el monoplaza nuevo y recopilamos muchos datos, la sensación es bastante buena. Eso es lo más importante por ahora. Los tiempos de vuelta no me importan de momento. Así que la próxima semana seguiremos e intentaremos trabajar en algunos otros aspectos".

Sobre el tema del momento, el sistema de dirección doble de Mercedes (DAS), Verstappen dijo sentirse tranquilo. Ante la pregunta de si lamentaba no tenerlo en su coche, contestó: "No, en realidad no. Es innovador, por supuesto. Pero para nosotros, es mucho más importante centrarnos en nosotros mismos".

"No sé, no lo he probado. Pero no me preocupa demasiado. Es mucho más importante que nos centremos en nosotros mismos y tratemos de sacar lo mejor.

Max está contento con los primeros kilómetros de la pretemporada del RB16: "Sí, está bien. De momento estoy feliz. Por supuesto, hay muchas cosas que aprender sobre el coche y seguiremos con eso la próxima semana".

Por último, sobre qué le impresionó más, respondió tranquilo: "Creo que el coche ha ido bien, la fiabilidad es buena y eso es lo más importante en este momento".