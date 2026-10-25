Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen responde al jefe del COTA: "Que conduzca mi coche; tras 5 vueltas no podrá ni andar"

Verstappen sugiere que el circuito de Austin debe excavarse por completo y dotarse de unos cimientos mejores. Según el holandés, limitarse a reasfaltar la pista no es suficiente para solucionar los baches "inaceptables".

Ronald Vording

Editado: 25 oct 2026, 18:13

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Es uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Fórmula 1 este fin de semana: los baches extremos del Circuito de las Américas. Los pilotos expresaron su preocupación durante la reunión informativa del viernes por la tarde, tras la cual Max Verstappen se quedó un rato más, para seguir hablando con representantes de la FIA y del circuito.

Recuerda:

Dado que la pista se construyó sobre la arcilla de alta plasticidad de Texas, sufre un grave efecto de contracción y dilatación. Hace dos años se reasfaltó por completo, y se llevaron a cabo otras dos intervenciones antes de la cita de este año. Así, se reasfaltó de nuevo el tramo entre las curvas 9 y 11, al mismo tiempo que se hizo todo lo posible por eliminar los baches más graves entre las curvas 12 y 19.

Sin embargo, según los pilotos, eso no es suficiente. Verstappen ya calificó el jueves las condiciones de la pista como "inaceptables" y "fuera de control", y añadió el sábado que está tomando analgésicos todos los días en Austin, al igual que Lando Norris necesita pastillas para el dolor de cabeza en cada sesión por los movimientos extremos.

Cuando volvió a salir a colación el tema de los baches tras la clasificación, durante la ronda de entrevistas de Verstappen con los medios holandeses en el paddock, el tetracampeón del mundo de F1 afirmó: "Hay algunas curvas aquí que son, sencillamente, inaceptables".

Sus palabras parecen referirse principalmente al enorme bache que hay al frenar en la curva 1, y a otro bastante peligroso en la 19, pero cuando Motorsport.com le preguntó al respecto, el holandés explicó que hay más zonas problemáticas.

"Las curvas 1 y 19 son, efectivamente, muy malas, pero también lo es todo ese tramo rápido entre las curvas 4 y 5, donde hay baches enormes… Por supuesto, entiendo que el terreno aquí es un problema, pero eso es algo que se debería haber revisado de antemano. Eso no debería ser una excusa".

Además de suponer un considerable esfuerzo físico para los pilotos, los baches a lo largo de las enlazadas del COTA también son potencialmente peligrosos. Varios pilotos ya han estado a punto de perder el control de sus coches en ese punto durante los entrenamientos en Austin, y si las cosas realmente salieran mal en esa secuencia de curvas de alta velocidad, las consecuencias podrían ser serias. "Sí, son cosas que realmente no deberían ocurrir a velocidades tan altas, cuando el coche toca fondo de esa manera", siguió Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Clive Mason / Getty Images

Verstappen propone medidas de gran alcance

Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas, respondió a los comentarios iniciales de Verstappen sugiriendo que la situación no era tan grave como el multicampeón había dado a entender.

"No nos gusta que haya un bache al final de la curva 1. No lo sabíamos hasta esta semana. Lo habríamos arreglado. Pero las otras cosas de las que habló Max, todos los baches a lo largo del circuito, ya los hemos arreglado. El circuito está en muy buen estado", declaró Epstein a ESPN.

Incluso expresó su esperanza de que el de Red Bull cambiara de opinión tras los entrenamientos del viernes. "Max no suele decir que me equivoque, pero tampoco se equivoca él a menudo. Suele ser muy franco, y eso es algo que valoro de él. No me molestó en absoluto que dijera lo que dijo, pero creo que quizá se sorprenda al ver que, en algunas zonas, los baches que creía que había ya no están".

Sin embargo, cuando se le plantearon esos comentarios a Verstappen durante la rueda de prensa con los medios holandeses, quedó claro que la realidad era muy distinta. El cuatro veces campeón del mundo sigue sin estar nada impresionado con el estado del circuito y cree que Epstein diría lo mismo si condujera el RB22.

"Le invito a que conduzca mi coche", comentó el #3. "Creo que tendría que bajarse al cabo de cinco vueltas y ya no podría ni caminar".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Según Verstappen, en los próximos años serán necesarias medidas de gran alcance. El jueves ya había afirmado que los pilotos de F1 ya no deberían tener que aceptar tales condiciones debido al daño que sufren sus columnas vertebrales, y tras la clasificación, presentó una propuesta concreta para los próximos años: "Se puede volver a colocar una nueva capa de asfalto, pero uno o dos años después volverás a tener el mismo problema, así que hay que ir más al fondo".

"Creo que la FIA y la Fórmula 1 también deberían ser más estrictas al respecto. Entiendo que todo esto cuesta mucho dinero, pero en realidad esto no es más que poner una tirita al problema. Hay que excavarlo todo y sentar unos cimientos adecuados si se sabe que el suelo de debajo se está moviendo", cerró.

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