Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen carga contra los baches 'inaceptables' de Austin: "Está fuera de control"

Verstappen ya bromeó con que necesitaría una espalda nueva para Austin, pero ahora considera inaceptable el estado del Circuito de las Américas y cree que los pilotos de F1 no deberían tener que seguir soportando estas condiciones.

Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 22:11

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando salió a relucir el Gran Premio de Estados Unidos durante la rueda de prensa de Fórmula 1 en Singapur, Max Verstappen bromeó inmediatamente con que tendría que pedir una columna vertebral nueva. El tetracampeón del mundo había seguido la prueba del Mundial de Resistencia (WEC) disputada en Texas, las 6 Horas de Austin, celebradas el fin de semana del 6 de septiembre, y aseguró haberse quedado sorprendido por el estado del circuito.

Aunque en aquel momento Verstappen todavía podía tomárselo con humor junto a Kimi Antonelli, durante la jornada de atención a los medios en Austin dejó claro que está realmente preocupado por unas condiciones de la pista que considera "inaceptables".

"Por lo que vi en el WEC, los baches eran tremendos. Sinceramente, no tengo muchas ganas de pasar por eso, por mi columna vertebral", afirmó Verstappen. "Bromeé con ello en la última carrera, pero, siendo sincero, no es ninguna broma. Llevamos años hablando de esto y la situación se está descontrolando un poco".

El problema tiene su origen en el terreno sobre el que está construido el circuito. Asentado sobre la conocida arcilla de alta plasticidad de Texas, el trazado sufre un acusado fenómeno de contracción y expansión del suelo en función de las condiciones meteorológicas. Estos movimientos constantes provocan la aparición de numerosos baches, especialmente en las zonas de frenada más fuertes, donde el asfalto está sometido a mayores esfuerzos.

De cara a la carrera de 2026, se han vuelto a reasfaltar determinadas secciones, incluido el tramo comprendido entre las curvas 9 y 11. Además, se han llevado a cabo trabajos de reparación para corregir los baches entre las curvas 12 y 19. Hace dos años, antes del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, ya se había reasfaltado todo el circuito.

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen si considera que deberían tomarse más medidas, el tetracampeón insistió en que los organizadores no deberían utilizar las características del terreno como excusa.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Está muy mal. Por supuesto, puedes poner la excusa de que el problema es el suelo, pero entonces deberías haberlo sabido y asegurarte de reforzarlo más", explicó el neerlandés.

"Me encanta este circuito, me encanta este lugar. Tiene uno de los mejores diseños de la historia y diría que es uno de los mejores escenarios y una de las mejores ciudades a las que vamos. Pero, para mí, los baches que tenemos son inaceptables".

"Con el paso del tiempo han ido rebajando un poco el asfalto aquí y allá, pero eso es poner una tirita a un problema mucho mayor, que es lo que hay debajo. Eso es lo que realmente hay que solucionar en primer lugar".

Según Verstappen, hacen falta medidas de mayor alcance que no se centren únicamente en el asfalto, sino también en el terreno que hay debajo.

"Pero eso, por supuesto, significa que tienes que levantar completamente la pista", añadió. "Cuesta mucho dinero y tiempo, pero, sinceramente, es la única manera de acabar con el problema. Porque estos baches no son normales y están fuera de control".

Por qué los coches de F1 de 2026 podrían empeorar todavía más la situación

A primera vista, podría parecer una ventaja que la Fórmula 1 haya dejado atrás los monoplazas de efecto suelo de los últimos años. Al fin y al cabo, aquellos coches tenían que rodar especialmente bajos y con suspensiones muy rígidas. Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó por ello, Verstappen dejó claro que los monoplazas de 2026 podrían hacer que la situación fuese todavía más dolorosa para los pilotos.

Foto de: Eric Le Galliot

"Probablemente sea peor, porque llevamos alturas muy bajas cuando pasamos por las curvas", explicó Verstappen. "En las rectas tenemos el modo SM, así que el coche se eleva. Pero en la mayoría de las zonas de frenada, especialmente, tocamos más con el fondo contra el suelo que antes. Y la mayoría de los baches están en las frenadas o en las curvas, no en las propias rectas".

"Al frenar es un momento de muchísimo esfuerzo, especialmente cuando hay este tipo de baches tan extraños. No son simplemente baches provocados por el envejecimiento de la pista, sino por lo que hay debajo de la superficie, por el terreno que se mueve hacia arriba y hacia abajo".

"A veces es muy difícil saber qué te vas a encontrar. Y si te sales un poquito de la trazada, tampoco sabes qué hay ahí, porque prácticamente nadie pasa por esa zona. Así que no es nada agradable".

Todo ello supone un castigo considerable para la espalda de los pilotos. Verstappen asegura que ya lo ha sufrido en primera persona durante sus anteriores visitas al Circuito de las Américas.

"El año pasado, por ejemplo, soportabas unas 5 o 6 G en una curva, pero yo sufrí algunos impactos en los que la carga vertical sobre mi columna vertebral superó las 9 G", reveló. "Puedo asegurar que no tiene ninguna gracia y, especialmente a medida que te haces mayor, empiezas a pensar cada vez más en estas cosas. No es lo que quieres".

Verstappen añadió que su columna vertebral ya no se encuentra precisamente en las mejores condiciones después de más de 11 temporadas en la Fórmula 1.

"Creo que a veces la gente no termina de entenderlo. Por las pruebas que me he hecho en la columna vertebral, puedo decir que la parte inferior no tiene muy buen aspecto".

"Sé que forma parte de las carreras y que puede formar parte del deporte, pero también son daños adicionales provocados por los coches que hemos tenido durante los últimos años. Y si seguimos considerando aceptable correr en estas condiciones, vamos a sufrir mucho más sus consecuencias".

"La gente puede decir que hay deportes que provocan daños todavía mayores en determinadas partes del cuerpo. Por supuesto, pero precisamente por eso no los practico. Así que no, no es nada agradable".

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