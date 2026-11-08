Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Partidos de fútbol y un "golazo": así rellenó Verstappen su tedioso sábado de Brasil
Max Verstappen dice que el sábado en Brasil fue un día perdido para él, ya que ya sabía que saldría desde el fondo de la parrilla.
Ronald Vording
Editado: 8 nov 2026, 11:13
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Max Verstappen dio por terminada su jornada tras la Q1 durante la clasificación de Fórmula 1 en São Paulo, ya que sabía que saldría desde el fondo de la parrilla para el GP de Brasil debido a una sanción en parrilla relacionada con el motor.
En la 'parrilla provisional' de la FIA, Verstappen figura en 21ª posición, por detrás de Lewis Hamilton y justo por delante de Sergio Perez.
El cuatro veces campeón del mundo volvió a demostrar en la Q1 lo competitivo que puede ser en condiciones de lluvia. Su primera vuelta lanzada fue 1.4 segundos más rápida que el tiempo que encabezaba la tabla en ese momento, y cuatro décimas más rápida que la de Hamilton, que cruzó la línea de meta poco después. El piloto de Red Bull acabó finalmente la primera ronda de la clasificación en tercera posición – por detrás de Lando Norris y George Russell – antes de bajarse del coche.
Cuando le preguntaron si al menos se había divertido en cierta medida con la lluvia brasileña, Verstappen respondió en el corralito de prensa: "La verdad es que no, porque no estoy luchando por nada. Mi mente ya está puesta en mañana, así que se trataba simplemente de dar una vuelta, no arriesgar nada. En cada vuelta que di, estábamos ahí arriba, pero para mí eso no es una sorpresa".
Como sus compañeros pilotos, Verstappen tuvo que esperar casi una hora y media por el retraso de la bandera roja antes incluso de poder salir a pista. Preguntado por cómo había pasado ese tiempo durante la intensa lluvia, Verstappen se rió ante la cámara de Viaplay diciendo: "Viendo fútbol. Premier League".
Al querer saber qué partido había estado viendo exactamente, Verstappen continuó: "Muchos partidos diferentes, pero Nottingham Forest-Manchester City fue el último antes de subirme al coche. Iban 3-1, ¡de hecho vi un gran gol justo antes de volver a subirme!".
En ese partido, el 2-1 con el que el City recortaba distancias fue un golazo...
Pero es que el que menciona Verstappen, el 3-1, no se queda en absoluto atrás
Cuando se le señaló que a los aficionados podría costarles creer que Verstappen hubiera estado viendo fútbol poco antes de tener que afrontar la clasificación en condiciones extremadamente difíciles, el neerlandés respondió con calma: "Pero de todos modos salía último, así que no importa. He perdido hoy 12 horas de mi vida que nunca recuperaré."
Mira:
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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