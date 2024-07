Verstappen y Red Bull quisieron mantener en secreto su problema de visión

Max Verstappen asegura que él y Red Bull quisieron mantener en secreto su problema de visión borrosa durante la segunda mitad de la temporada 2021 de la Fórmula 1 cuando luchaba por el título.

El ahora tricampeón del mundo provocó cierta intriga la semana pasada cuando en una entrevista que fue publicada en la página web de Red Bull, Red Bulletin, reveló las problemas que experimentó tras su gran accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021.

En un artículo en el que hablaba sobre sus mejores victorias en la F1, el holandés reveló la magnitud de los problemas a los que tuvo que enfrentarse en el Gran Premio de Estados Unidos de ese año.

"Desde mi accidente en Silverstone, he estado luchando con problemas de visibilidad, especialmente en circuitos con mucha diferencia de altitud y cuando había muchos carteles publicitarios a lo largo de la pista", dijo.

"En esta carrera [Austin], no sólo luchaba contra Lewis, sino también contra las imágenes borrosas. ¡Era como conducir una lancha motora a 300 km/h! Nunca os lo había dicho antes, pero durante algunas vueltas fue tan malo que me planteé seriamente apagar el coche. Lo único que me ayudó fue concentrarme en mi respiración mientras Lewis me respiraba en la nuca".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B es cargado en un camión tras su accidente. Foto: Sutton Images

Y, como no podía ser de otra forma, en la previa del GP de Hungría 2024 se le pidió que aclarase si esas palabras habían sido un reflejo exacto de lo que había experimentado y si se volvió a repetir, el piloto holandés dijo: "Sí, fue sólo en el 2021. Después de eso, desapareció. Pero si, me ocurrió eso".

Y añadió: "No es algo que aconsejaría [sufrir] a la gente mientras conduce. Pero somos pilotos de carreras y nos enfrentamos a todo tipo de cosas".

"Todo el mundo está por aquí y se les ve bien, pero muchas veces la gente tiene algunas pequeñas lesiones o lo que sea y no lo dice. Quiero decir, esas cosas pasan", añadió.

Debido a que estaba luchando por el título ese año y a que no podía permitirse perderse ninguna carrera, Verstappen dijo que sólo su círculo íntimo sabía lo que estaba pasando, más allá de un especialista con el que trabajaron para solucionar el problema.

Ante la pregunta de con quién había hablado sobre el tema, respondió: "Con gente del equipo y con un especialista. [Pero] se curó, por suerte. No quiero entrar en detalles. Nadie tiene por qué saberlo", concluyó el actual tricampeón del mundo de Fórmula 1.

