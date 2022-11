Verstappen narra sus problemas en la sprint de Brasil y es pesimista

Cargar el reproductor de audio

Verstappen, único piloto junto a Nicholas Latifi que salía con neumáticos medios en la carrera al sprint, no tardó en adelantar al poleman Kevin Magnussen, al igual que hicieron el resto de pilotos ante la lentitud del Haas.

Pero a medida que se desarrollaba la carrera de 24 vueltas del sábado en Interlagos, el neerlandés comenzó a tener problemas con el desgaste de los neumáticos y vio cómo George Russell pronto le daba caza.

Gracias a la superioridad de la velocidad punta del Red Bull, el bicampeón del mundo consiguió aguantar hasta el ecuador de la carrera, pero en la vuelta 15 y después de dos intentos fallidos, Russell completó finalmente el adelantamiento en el camino a la curva 4.

Cuando Carlos Sainz trataba de ponerse a la zaga de Russell en la curva 1, el español se tocó ligeramente con Verstappen, dañando el alerón delantero del Red Bull. Eso agravó los problemas del holandés, que cayó a la cuarta posición por detrás de Lewis Hamilton, terminando a 10 segundos de Russell, que consiguió su primera victoria al sprint en la F1.

Max Verstappen admitió que Red Bull no se explica el excesivo desgaste de neumáticos con el que debería haber sido un compuesto más duradero que los blandos que llevaban sus rivales.

"Simplemente se estaban viniendo abajo, no tenía agarre de los neumáticos", dijo el dos veces campeón del mundo. "De alguna manera, los medios no duraron nada, y no teníamos ritmo".

"Me estaba comiendo vivo los neumáticos, así que no sé por qué fue así. Luego, con el toque, mi alerón delantero quedó un poco dañado, pero incluso con el ala delantera completa habría terminado cuarto".

Russell, que saldrá en cabeza en una primera fila totalmente de Mercedes el domingo, espera que Verstappen "le pase volando" en la carrera principal.

Sin embargo, Verstappen cree que incluso con el mismo compuesto de neumáticos Mercedes habría sido realmente más rápido este sábado en el GP de Sao Paulo.

El campeón del mundo saldrá tercero debido a la penalización de cinco posiciones de Sainz por cambios en el motor, y cree que no será tan sencillo superar a los coches de Mercedes pese a haber dominado en la temporada 2022.

"Incluso con el blando creo que no habríamos tenido ese ritmo que tenía Mercedes, así que eso es un poco preocupante para mañana", admitió. "Definitivamente analizaremos todo, pero normalmente no hay mucho que puedas hacer para mejorar".

