Verstappen, al 100% y sin querer hablar del accidente

Verstappen y Hamilton tuvieron un accidente a alta velocidad mientras luchaban por el liderato en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, lo que provocó un impacto del piloto de Red Bull contra las barreras de Copse a una fuerza de 51 G.

El de Mercedes fue considerado culpable de causar el choque y eso acabó en una penalización de 10 segundos que cumplió en su parada en boxes antes de recuperarse y ganar la carrera. Ese resultado le permitió recortar la ventaja de Verstappen en la cima del campeonato de pilotos.

El incidente provocó una encendida respuesta del jefe de Red Bull F1, Christian Horner, que calificó la maniobra de Hamilton de "desesperada" y "amateur", y criticó la decisión de Mercedes de celebrar mientras Verstappen se encontraba en el hospital.

El director de Mercedes, Toto Wolff, consideró que Red Bull había ido demasiado lejos en sus comentarios, pero Horner reiteró sus críticas y confirmó que el equipo estaba explorando sus opciones para tomar nuevas medidas respecto al incidente.

La FIA anunció el martes que Red Bull había presentado un derecho de revisión del incidente, y hay una audiencia prevista para el jueves durante el Gran Premio de Hungría.

Pero en medio del revuelo en torno al incidente, Verstappen dijo en un comunicado de prensa de Red Bull, antes de la carrera del Hungaroring, que tenía poco interés en añadir nada al asunto.

"No tengo mucho que decir sobre todo el revuelo mediático, y para ser sincero, no me interesa involucrarme en nada de eso", dijo Verstappen.

"Sé lo que pasó en Silverstone, ya que estaba en el coche y, obviamente, tengo un sentimiento de cómo terminó mi carrera, pero ahora sólo me estoy centrando en asegurarme de que estamos lo mejor que podemos en la pista para que podamos seguir adelante en el campeonato".

"El equipo puede ocuparse de la parte oficial de las cosas y de cualquier cosa que haya que investigar después del accidente, pero mi trabajo es el mismo de siempre: hacer lo mejor que pueda e intentar ganar el domingo".

Verstappen quedó dolorido tras el impacto en Silverstone, y fue trasladado al hospital para someterse a una resonancia magnética por precaución antes de ser dado de alta unas horas después.

El piloto holandés se preparó para su regreso al cockpit en Hungría completando una carrera de simulador de 24 horas el pasado fin de semana, participando en las 24 Horas de Spa de iRacing, y ha publicado fotos en redes sociales de su vuelta a los entrenamientos.

"Estoy un poco dolorido, aunque eso es normal después de un impacto tan fuerte, pero estoy entrenando y me siento bien", dijo Verstappen.

"Hice una carrera de simulador de 24 horas esta semana y fue una buena prueba para ver cómo reaccionaría mi cuerpo al pasar tiempo sentado en la misma posición y detrás de las pantallas durante mucho tiempo".

"Me sentí absolutamente bien, lo que me hace sentirme positivo de cara al fin de semana. Estoy listo para volver a correr".