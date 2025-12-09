Helmut Marko dejará Red Bull Racing antes de la temporada 2026 de F1

Inmediatamente después del Gran Premio de Abu Dhabi, la incertidumbre sobre el futuro de Helmut Marko en Red Bull Racing ya se filtraba en el paddock. Cuando se le preguntó, el austriaco reveló que habría conversaciones. Mientras que en ocasiones anteriores el expiloto de 82 años se refirió invariablemente al contrato en vigor, esta vez no lo hizo. "Es una situación compleja, con cosas diferentes", dijo con cierta intriga. Y la pregunta de qué le gustaría al propio Marko, respondió: "Primero tengo que consultarlo con la almohada y luego ya veremos".

Las conversaciones de las que habló Marko el domingo por la noche tuvieron lugar con los jefes de Red Bull -incluido el jefe deportivo Oliver Mintzlaff- este lunes. El resultado es que Marko dejará Red Bull Racing como asesor a finales de este año natural. Hay que recordar que durante mucho tiempo su influencia en la práctica fue mucho más allá de lo que sugiere la definición de ese puesto de consultor.

En un principio, el contrato de Marko se prorrogó dos años más y, por tanto, abarcaba 2026, pero ese plazo no se cumplirá en su totalidad. Además de la edad, esto último también podría deberse a algunos casos (de contratos) recientes, al parecer relacionados en parte con Arvid Lindblad y Alex Dunne.

¿Quiere 'Austria' un nuevo comienzo para los dos equipos de F1?

El jefe del equipo, Laurent Mekies, insinuó el domingo por la noche que se avecinan cambios. Preguntado por las declaraciones de Marko, el francés no hizo mucho por acallar esas habladurías. "Helmut nos ha ayudado increíblemente este año a dar la vuelta a la situación. Obviamente, él y la cúpula directiva han tenido que tomar algunas decisiones difíciles. Pero la Fórmula 1 no es un entorno estático. Hay que adaptar constantemente la organización, tanto a nivel técnico como deportivo".

Mekies señaló sutilmente que Red Bull necesita preparar el futuro de su estructura directiva. "Es perfectamente normal que estemos constantemente buscando cómo mejorar nuestra forma de trabajar. No estoy diciendo eso específicamente sobre Helmut, sino que en general siempre estamos desafiándonos a nosotros mismos y buscando próximos pasos, por pequeños que sean", dijo el hombre que tomó el relevo de Christian Horner el pasado verano.

En el paddock se sugiere que la matriz austriaca tome un poco más las riendas. Una opción sería que Mintzlaff y compañía se involucraran más en los tejemanejes de la Fórmula 1. Desde Austria también se ha propuesto un nuevo jefe de relaciones públicas, después de que Paul Smith -la anterior persona en ese puesto- tuviera que dimitir al mismo tiempo que Horner.

El fin de una era para Red Bull sin Marko

La marcha de Marko marca el final de una era de 21 años. El expiloto de Graz fue propuesto como mano derecha de Dietrich Mateschitz para ayudar a construir Red Bull Racing después de que el equipo adquiriera Jaguar para la temporada 2005. Posteriormente, Marko se hizo cargo del programa junior que produjo a pilotos de la talla de Sebastian Vettel y Max Verstappen. Aunque en un principio Mercedes quería dirigir a Verstappen durante un año en la GP2, Marko le ofreció inmediatamente un asiento en la F1 con la escudería hermana Toro Rosso para 2015. La lealtad demostró ser mutua durante mucho tiempo después. De hecho, cuando el puesto de Marko estuvo bajo presión en torno al Gran Premio de Arabia Saudí de 2024, Verstappen se posicionó sin dudar. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2025, la asociación llegará formalmente a su fin.