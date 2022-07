Verstappen roba la pole a Ferrari en Austria; Mercedes se estrella

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen era el favorito para la clasificación del GP de Austria y el holandés, que no había liderado ni la Q1 ni la Q2, fue el más rápido cuando contaba y se llevó su tercera pole del año (la 16ª en Fórmula 1), la que le permitirá salir primero en la carrera al sprint de este sábado.

El neerlandés superó por apenas 91 milésimas a Charles Leclerc en el primer intento de la Q3, y a partir de ahí la sesión se vio enrevesada. A falta de cinco minutos, la ronda se detuvo con bandera roja cuando Lewis Hamilton sufrió en la curva 7 un accidente que de manera lamentable celebraron los fans holandeses que poblaban las gradas. El inglés, si nada cambia, saldrá décimo el sábado.

Todo se reanudó cuando todavía restaban cinco minutos y medio, y mientras los Red Bull esperaban en el box, otros se apresuraron a salir. Entre ellos George Russell, que perdió el control de su Mercedes y se salió en la 10, donde acabó impactando su coche contra las protecciones. El joven británico, además, será investigado por recorrer la pista andando para volver al pitlane, aunque al haber logrado untiempo en el primer intento, saldrá quinto.

Aquí lo puedes ver: Vídeo: accidente de los Mercedes en la clasificación de Austria F1

Cuando lució el semáforo verde por tercera vez en la Q3, quedaban 2:31, y al final del pitlane se había formado un trenecito. Leclerc, el más rápido en Q1 y Q2, bajó su marca y por momentos tuvo la pole, mientras Sainz se quedaba pegado a él. Sin embargo, aún faltaba por pasar por meta Verstappen, que acabó imponiéndose por 29 milésima ante Leclerc (0.029s) y 82 ante Sainz (0.082s).

A un mundo de los tres primeros (más de cuatro décimas) y sin opción a nada importante, Sergio Pérez fue cuarto. El mexicano está siendo investigado por haberse podido saltar los límites de pista en la curva 8 durante la Q2.

La batalla entre los Alpine y los Haas se la llevó Esteban Ocon, sexto por delante de Kevin Magnussen y Mick Schumacher. Alonso, que no encontró el ritmo definitivo en la complicada Q3, fue el más lento y saldrá noveno, justo con Hamilton detrás.

Como habíamos visto en la Fórmula 2, muchos pilotos vieron cómo dirección de carrera borraba sus vueltas por saltarse los límites de la pista, especialmente en la última curva (la 10) y sobre todo en Q1 y Q2. Además, como se borra la vuelta de la infracción y la siguiente, lleva mucho tiempo volver a poder dar una vuelta válida.

Después de una problemática FP1, los McLaren continuaron con su viernes gris, y sus pilotos saldrán 15º y 16º tras caer Ricciardo en Q1 y acabar Norris último en Q2.

Resultados de la clasificación del GP de Austria 2022 de F1

(Pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de la tabla entera)

Así fue la Q1 de la clasificación del GP de Austria

Nada más encenderse el semáforo verde, la mitad de la parrilla salió a pista, y los Ferrari, con neumáticos blandos usados (aunque sin mucho kilometraje) se pusieron al frente mientras Verstappen y Hamilton seguían en el box. En el primer envite, Sainz superó por cuatro décimas a Leclerc, pero le borraron su vuelta por saltarse los límites de pista en la curva 10, lo que le obligó a hacer un segundo intento.

Lo mismo le ocurrió a Latifi y Stroll, mientras Alonso se ponía primero en su primera vuelta con blandos. La pista mejoró y los Haas superaron a Alonso, hasta que Leclerc bajó a 1:06.200. Aún quedaban 10 minutos cuando Verstappen salió y se colocó al frente antes de que le quitaran la vuelta, lo que dejaba a Pérez primero con Alonso segundo a apenas 56 milésimas.

A falta de cinco minutos finalmente Verstappen pudo completar una buena vuelta para ponerse primero, aunque al instante le batieron Sainz y Leclerc. En los últimos minutos, Guanyu Zhou, los Aston Martin y los Williams estaban en la zona de eliminación. Albon mejoró, lo que hizo caer a Daniel Ricciardo, que cayó en esa Q1 junto a Sebastian Vettel (último tras borrarle una vuelta), Lance Stroll, Zhou y Nicholas Latifi.

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Austria

Así fue la Q2 de la clasificación del GP de Austria

Cuando arrancó la Q2, Lando Norris se llevó un susto cuando pisó la grava con su McLaren, y Hamilton batió a Verstappen, Russell y los Ferrari (con gomas usadas) para ponerse primero. Como en la primera ronda, hubo vueltas eliminados, por ejemplo la segunda de Sainz.

Tras los primeros minutos, Norris no tenía ninguna vuelta competitiva y cerraba el top 15, mientras Pérez ocupaba una peligrosa undécima plaza. Las cosas por arriba estaban muy igualadas, y las diez primeras plazas también se pagaban caras. Norris no logró un buen giro y se quedó en el último lugar, mientras Pérez salvaba los muebles. Alonso no logró mejorar y quedó noveno, pero por detrás nadie superó su marca y se clasificó para la Q2. Ahí cayeron Pierre Gasly, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Norris.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Austria

