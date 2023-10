Verstappen: "Algunas personas no quieren apreciar el dominio..."

Max Verstappen está viviendo, por segundo año consecutivo, una temporada plácida, con un aplastante dominio que le ha permitido ir batiendo récord tras récord y que ya le va colocando entre los mejores de la historia a nivel estadístico.

Esa superioridad ha reavivado el debate sobre los periodos en los que un piloto y un equipo no tienen rival, y el posible aburrimiento que eso produce a los fans. Como ha explicado el holandés de Red Bull en la previa del GP de Estados Unidos, todo cambia según los ojos que miren.

"Bueno, depende si eres tú la persona que domina o no", comenzó. "Si no eres esa persona, entonces no es tan agradable, por supuesto. Pero si eres esa persona, entonces es algo bonito. Como deportista, haces todo lo posible para ganar carreras y, cuando finalmente tienes esa oportunidad, [intentas todo] para mantener esa racha el mayor tiempo posible, por supuesto".

En cuanto a los aficionados, opina igual: "Bueno, si eres fan de esa persona que domina, entonces también es genial. Si no eres fan de una persona o equipo en particular, entonces te resultará menos emocionante".

Sin embargo, el tricampeón cree que hay que mirar el rendimiento general, sin pensar en si siempre gana el mismo o no: "Al final hay que mirar la actuación en sí y no pensar que es simplemente un dominio aburrido. Siempre tendrás opiniones diferentes al respecto. Algunas personas no pueden apreciar el dominio, o simplemente no quieren apreciarlo, esa también es una diferencia importante...".

Antes de Verstappen, en los últimos 25 años la F1 ha vivido periodos triunfales de Michael Schumacher con Ferrari, Sebastian Vettel con Red Bull y Lewis Hamilton con Mercedes. Ante la pregunta de cómo vivió él la etapa de Schumacher, recurrió a otra: "Los años de Schumacher son un poco más difíciles de recordar para mí, pero sí recuerdo los primeros años de éxito de Red Bull junto con Vettel. No pensaba necesariamente que Seb debería ganar o que alguien más debería ganar, pero siempre pude apreciar el logro de esa persona".

"Como aficionado en general, es posible que desees más emoción o que otros pilotos ganen, pero, insisto, deberías poder apreciar cuando otro piloto o un equipo domina, porque eso te indica que hacen un mejor trabajo que todos los demás".

Respecto a lo que opinen los demás, el neerlandés volvió a mostrarse inalterable: "Para ser sincero, no estoy mirando eso en absoluto. A mí eso tampoco me importa. Simplemente hago lo mío en la pista, luego voy a casa y allí hago lo mío también [sonríe]".

Tras admitir que por una parte tiene ganas de acabar la temporada y tener algo de tiempo libre, insistió en que para él la presión es la misma pese a que ahora ya están decididos ambos mundiales: "Para mí no cambia nada. Todavía quiero sacar lo mejor de ello y ganar estos fines de semana".

"Así que mi forma de pensar o cómo afronto los fines de semana de carreras no cambia en absoluto. Sin duda no soy alguien que se lo tome con más calma ahora", concluyó.