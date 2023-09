Verstappen se "olvidará" de ampliar su racha de victorias en Singapur

Red Bull ha tenido problemas para encontrar rendimiento durante todo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de este fin de semana, y después de que un cambio de puesta a punto empeorara las cosas de cara a la clasificación, Max Verstappen solo pudo ser undécimo en parrilla.

Tras la sesión, mientras regresaba al pitlane, el neerlandés comentó por la radio a su equipo que lo ocurrido había sido "una experiencia impactante". Y, posteriormente, se enfrentó a la investigación de tres incidentes, uno de ellos en la calle de boxes, de los que salió con dos reprimendas pero sin sanciones en la parrilla.

Verstappen dejó claro que desde la 11ª plaza no cree que pueda ganar la carrera del domingo. "Puedes olvidarte de eso", dijo cuando se le preguntó si podría luchar por la victoria. "No se puede adelantar. En otros circuitos puedes salir último, quiero decir, que probablemente en Spa puedes salir último y ganar la carrera, pero aquí no. Aquí necesitas ser dos o tres segundos más rápido para tener una oportunidad de adelantar. Así son las cosas de los circuitos urbanos".

El bicampeón del mundo también reconoció que era más importante entender por qué el equipo tuvo problemas en Singapur que preocuparse por poner fin a su racha de victorias.

"Sabía que hay un día en el que ya no ganas", comentó. "Pero también que habíamos tenido una racha muy buena de todas formas, hasta ahora. Siempre [elegiría] una temporada como [esta, en] la que estamos ganando tanto y teniendo [solo] un fin de semana realmente malo, en lugar de al revés, donde no estás luchando por el campeonato, y luego ganas aquí".

"Pero creo que es más importante que entendamos lo que hicimos mal este fin de semana. Porque confío en que la semana que viene vayamos a Suzuka y el coche vuelva a ser rápido. Ya se sentía así también en el simulador, que esta era una ventana de configuración difícil para el coche. Luego, en Japón, simplemente se sintió increíble de nuevo, como en la mayoría de las carreras".

Verstappen admitió posteriormente que el cambio de setting para la clasificación supuso ir en la dirección equivocada. "Creo que esta mañana la FP3 fue mejor, hicimos algunos buenos progresos. Por supuesto, todavía no [estábamos] donde queríamos. Pero parecía que había algo. Luego hicimos algunos cambios más, que pensamos que la puesta a punto del coche los permitiría. Entonces, llegamos a la clasificación y el primer gran problema que tuve fue que no podía frenar tarde y fuerte, porque descargaba los neumáticos delanteros".

"En un circuito urbano eso es algo crucial, tener confianza en los frenos y atacar las curvas. Así que no pude hacerlo. Además de eso, también [sufrí en] las curvas de baja velocidad, donde creo que hemos estado luchando todo el fin de semana. Simplemente no tenía apoyo trasero", continuó.

"Así que seguí teniendo pequeños derrapes, o en mi última vuelta uno grande en la curva 3. Y cuando es así no [puedes encontrar] tiempo por vuelta. Está claro que no entendemos ese problema. Si no, no haces este tipo de cambios y [vas a] peor, así que claramente no estábamos entendiendo el coche en esta pista", finalizó el líder del Mundial.