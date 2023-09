Verstappen descarta el podio en Singapur: "El coche es inconducible"

Red Bull dio la sensación de tener problemas en el circuito de Marina Bay desde la primera sesión de entrenamientos libres y eso se confirmó en la clasificación, ya que tanto el neerlandés como su compañero de equipo no pudieron llegar a la Q3 por diferentes motivos.

El piloto holandés no pudo pasar del 11º puesto tras su mejor vuelta, mientras que Sergio Pérez acabó 13º tras un trompo, y Max Verstappen asegura que los cambios hechos en el coche después de una FP3 "no demasiado mala" finalmente afectaron a su clasificación.

En respuesta a Sky F1 sobre si la clasificación fue peor de lo que esperaba, el vigente campeón del mundo dijo: "Sí, eso es seguro. Sabía que ya iba a ser difícil hacer la pole, pero esto no me esperaba esto. Además, creo que durante todo el fin de semana hemos estado sufriendo".

"Creo que la FP3 no fue tan mala, pero luego probamos algunas cosas más en el coche para la clasificación, lo que hizo que el coche volviera a ser inconducible, el monoplaza tocaba con el fondo en las zonas de frenada y cada vez que quería frenar a fondo, mis ruedas delanteras se descargaban. El coche era realmente difícil de conducir".

Max Verstappen se ha visto obligado a remontar algunas posiciones en varias ocasiones esta temporada, como en Arabia Saudí, donde escaló desde la 15ª a la segunda. Pero el piloto holandés reconoce que no tiene un coche lo suficientemente bueno como para luchar por remontar hasta el podio en la carrera del domingo.

"No, seguro que no", respondió cuando se le preguntó si tenía esperanzas de subir al podio. "Creo que de todos modos, aquí se trata mucho menos de tener un buen coche de carreras. Es un poco como Mónaco. Lo pones todo en la clasificación, e incluso con degradación es bastante difícil que alguien te adelante aquí realmente, porque el desgaste de los neumáticos no es tan alto".

"Así que será una tarde larga y dura. Con suerte, no habrá demasiados coches de seguridad y la carrera será bastante corta", añadió

Por otro lado, Verstappen tiene varias investigaciones pendientes por posibles infracciones de impedimento en las das primeras rondas de la clasificación, aunque admite que su tarde fue "tan desastrosa" que cualquier sanción en la parrilla que pueda recibir "no importa".

"Hablaremos con los comisarios", dijo. "Pero sinceramente, en este momento, fue tan desastroso que no importa si salimos 11º, 15º o últimos".

"En este momento, es más importante que entendamos por qué fue tan mal. Eso será mucho más importante que intentar sumar un par de puntos este fin de semana", concluyó el actual líder de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1 en 2023.