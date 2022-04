Verstappen cree que Norris "parecía un poco idiota" en DTS 4

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 2021 se negó a participar en la cuarta temporada de 'Drive to Survive', una serie documental que se emitió por primera vez en 2019 y que narra de una forma bastante peculiar el campeonato del año anterior.

A raíz de la cuarta temporada recientemente publicada, algunos pilotos han reconocido estar muy preocupados por el mismo motivo que Max Verstappen decidió no formar parte del documental: "Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen", dijo el de Red Bull.

Carlos Sainz y Lando Norris fueron algunos de los pilotos que apoyaron esos comentarios, ya que la participación del británico contiene escenas relacionadas con su compañero de equipo en McLaren, Daniel Ricciardo, en las que se cuenta una rivalidad que realmente no fue así.

Las quejas de los pilotos llevaron a que el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, dijera en Bahrein en la cita inaugural de 2022 que hablaría con Netflix porque "es necesario que la historia que cuenten no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja".

En la previa del Gran Premio de Arabia Saudí, Verstappen dijo que "siempre estará feliz de hablar" con Domenicali para discutir su visión de 'DTS', antes de describir sus problemas específicos como un espectáculo al que llamó "'Keeping up with the Formula 1 World'", una clara referencia al programa de televisión 'Keeping up with the Kardashians'.

"Vi algunos episodios de la última temporada y me sorprendió, de repente me vi hablando en ellos", dijo Verstappen, que logró vencer finalmente en un duelo titánico contra Charles Leclerc en Yeda.

"Probablemente sean escenas de 2018 o algo que cogieron y usaron de nuevo, escenas sobre las peleas y lo que me gusta hacer".

"Eso por su puesto no es correcto. Incluso podía escuchar que mi voz era un poco diferente".

"Y también me di cuenta de que en varias ocasiones yo estaba diciendo cosas y ellos estaban alrededor con un micrófono captando muchas cosas. Entonces, creo que tendré que ser un poco más cuidadoso con eso también".

Verstappen añadió: "Lo que no me gustó, y ni siquiera se trata de mí, fue lo de Lando y Daniel, que creo que son dos grandes personas".

"Son realmente agradables e hicieron que Lando pareciera un poco idiota, lo cual no es así".

"Y, de nuevo, conozco a Lando y creo que mucha gente también le conoce como un tipo divertido, un gran tipo, tiene un gran carácter. Y en realidad, cuando miras ese episodio, realmente piensas algo como '¿quién es este, qué diablos está pasando?'".

"Soy alguien que cuando arruinas algo desde el principio, ya no lo puedes arreglar. Eso es todo, lo estropearon. Entonces, esa es mi postura y así seguiré".

Otros pilotos que hablaron junto a Verstappen reconocieron que DTS fue "beneficioso inicialmente para obtener más popularidad" en la Fórmula 1, pero también creen que deben ser más precisos en sus futuras representaciones.

El piloto de Haas, Mick Schumacher , dijo: "La primera parte de Drive to Survive, las primeras temporadas, son bastante interesantes y dramáticas".

"Y eso atrae a mucha gente. Pero supongo que a medida que avanzan, creo que es importante que se vuelvan más precisos con algunas de las cosas que cuentan".

"No mezcles comentarios o mensajes de radio [como sucedió con un mensaje de radio de Norris en la cuarta temporada que implicaba que Ricciardo lo había sacado de la trazada en Bahrein cuando realmente no lo había hecho] y mantente fiel a cómo pasaron las cosas en realidad".