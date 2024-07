Verstappen afirma que "no tiene prohibido" usar su simulación por la noche

Max Verstappen asegura que seguirá participando en carreras online durante los fines de semana de F1 después de reírse de las sugerencias de que su afición afecta de alguna manera a su rendimiento.

Verstappen terminó quinto en Hungría el pasado domingo, tras una carrera en la que se mostró bastante irritable y frustrado con su estrategia, por no mencionar que su Red Bull sobrevivió a un accidente que causó él mismo contra el Mercedes de Lewis Hamilton.

El tricampeón del mundo no tardó en recibir las críticas de los aficionados por participar en las 24 Horas de Spa iRacing hasta las 03:00h de la madrugada del domingo. Y, después de hablar del tema con Red Bull, el asesor del equipo Helmut Marko sugirió que Verstappen habían acordado no participar en las carreras online a altas horas de la noche durante fines de semana de carreras.

"Max tiene un ritmo de sueño diferente y había cumplido con sus siete horas de sueño", dijo Marko a la publicación Speedweek, propiedad de Red Bull. Su carrera nocturna online en Hungría se debió a que un piloto de su equipo no pudo correr finalmente. Sin embargo, hemos acordado que ya no estará en el simulador hasta tan tarde en el futuro".

En cambio, en la previa de Bélgica, Verstappen se rió de las sugerencias de que su entretenimiento nocturno le afectara de alguna manera y dijo que seguiría haciéndolo.

"Hemos hablado de ello. De todos modos, no hay ninguna otra carrera de SimRacing próximamente, así que nadie tiene que preocuparse por ello".

"Así que no, no es que tenga una prohibición o algo así. Yo no necesito decirles lo que hacen en su tiempo libre durante los fines de semana, y eso es lo mismo para mí".

"Correr hasta las 3 de la mañana no es algo nuevo y es algo muy importante en mi vida", añadió.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, chocan. Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen también recordó que ganó el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola después de haber estado disputando una carrera online la noche de antes, y se mostró desconcertado por la gente que trata de encontrar razones para criticarle por no terminar en el podio en Hungría.

"Siempre que no ganas la carrera, [la gente] le echa la culpa a algo: 'Ahh, se queda despierto hasta las 3 de la mañana o tiene un kilo de más'", dijo. "Siempre hay cosas que inventar sobre las que se puede discutir cuando alguien no gana una carrera".

"Pero, por ejemplo, en Imola sí que gané la carrera, las dos de hecho. Llevo haciendo esto desde 2015. Así que para mí, esto no es algo que cambie mi preparación".

"Quiero decir, he ganado tres mundiales, creo que sé bastante bien lo que puedo y no puedo hacer".

"Siempre soy muy duro conmigo mismo, sobre lo que puedo hacer y lo que no, así que creo que con toda la experiencia que tengo en la Fórmula 1, sé bastante bien lo que puedo hacer o no", concluyó.

Información adicional de Erwin Jaeggi